В Закамске выявлены опасные батуты

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
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Updated Сегодня, 17:13
Прокуратура Кировского района Перми совместно со специалистами Инспекции государственного технического надзора Пермского края провела проверку работы надувных батутов по ул. Маршала Рыбалко, 136, отмечают в прокуратуре региона.
Оказалось, что правила безопасного посещения аттракциона, а также иная обязательная информация по его эксплуатации на входе не размещалась. Ежедневные проверки аттракционов не проводились, персонал был допущен к работе без проведения необходимой подготовки и аттестации. Также отсутствовала надлежащая система фиксации оборудования, система ограничения доступа на объект. Предприниматель привлечен к административной ответственности и оштрафован на 30 тыс. рублей. В настоящее время нарушения устранены.
В Балатовском парке на месте демонтированных аттракционов планировали установить детские площадки. Об этом начальник муниципального управления по экологии Дмитрий Андреев сообщил в эфире «Вести ФМ».