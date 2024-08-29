В Закамске выявлены опасные батуты

Оказалось, что правила безопасного посещения аттракциона, а также иная обязательная информация по его эксплуатации на входе не размещалась. Ежедневные проверки аттракционов не проводились, персонал был допущен к работе без проведения необходимой подготовки и аттестации. Также отсутствовала надлежащая система фиксации оборудования, система ограничения доступа на объект. Предприниматель привлечен к административной ответственности и оштрафован на 30 тыс. рублей. В настоящее время нарушения устранены.