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В парке в пермском Закамске выявлены опасные батуты

В Закамске выявлены опасные батуты

29 августа 2024, 17:11
Фото: properm.ru

В парке в пермском Закамске выявлены опасные батуты

Аттракционы не были закреплены, а персонал — не подготовлен.

Прокуратура Кировского района Перми совместно со специалистами Инспекции государственного технического надзора Пермского края провела проверку работы надувных батутов по ул. Маршала Рыбалко, 136, отмечают в прокуратуре региона.

Оказалось, что правила безопасного посещения аттракциона, а также иная обязательная информация по его эксплуатации на входе не размещалась. Ежедневные проверки аттракционов не проводились, персонал был допущен к работе без проведения необходимой подготовки и аттестации. Также отсутствовала надлежащая система фиксации оборудования, система ограничения доступа на объект. Предприниматель привлечен к административной ответственности и оштрафован на 30 тыс. рублей. В настоящее время нарушения устранены.

В Балатовском парке на месте демонтированных аттракционов планировали установить детские площадки. Об этом начальник муниципального управления по экологии Дмитрий Андреев сообщил в эфире «Вести ФМ».

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