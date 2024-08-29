Житель Октябрьского зарубил топором семейную пару за шесть тысяч рублей в дипломате

Обыскав жилище убитого коллеги и его жены, Карпов забрал «дипломат», в котором, как он считал, супруги хранили присланные сыном деньги. Он скрылся с места преступления и уже оказавшись дома с удивлением обнаружил, что в портфеле лежало только 6 тыс. рублей. Через короткое время Карпова задержали, он вину в содеянном признал частично — только в том, что убил коллегу из-за конфликта. Вину в разбое он не признавал, пытаясь доказать, что инсценировал хищение денег, чтобы скрыть убийство.