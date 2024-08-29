Житель Октябрьского зарубил топором семейную пару за шесть тысяч рублей в дипломате

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Вынесен приговор еще по одному убийству, совершенному с особой жестокостью в Октябрьском. Судья Пермского краевого суда Сергей Карпов признал ранее не судимого, работавшего лесозаготовителем Артура Карпова в разбое и убийстве своего коллеги и его жены, совершенном с особой жестокостью.
Как рассказали журналисту Properm.ru в прокуратуре Пермского края, гособвинитель Оксана Костевич просила приговорить Карпова к пожизненному заключению. Суд назначил ему 22 года лишения свободы. Также удовлетворены гражданские иски родственников потерпевших на общую сумму 6 млн рублей.
По данным следствия, Карпов зимой 2023 года нуждался в деньгах, он был должен банкам более 600 тыс. рублей. Он знал от своего коллеги-лесозаготовителя, что его сын сейчас служит на СВО и отправляет деньги родителям. Мужчина был уверен, что соседи хранят полученное от сына — не менее миллиона — дома в портфеле-дипломате.
Чтобы перед новым годом поправить материальное положение, поздно вечером в субботу 23 декабря Карпов проник к коллеге во двор. Ничего не подозревающие супруги — 52-летний мужчина и работавшая воспитателем детского сада 48-летняя женщина — вернулись в дом из бани. Женщина пошла во двор, и Карпов напал на нее, на крики прибежал муж. Убийца напал на них с неустановленным предметом (предположительно, топором) и начал наносить своим жертвам удары по головам, в шею, от чего супруги скончались на месте.
Обыскав жилище убитого коллеги и его жены, Карпов забрал «дипломат», в котором, как он считал, супруги хранили присланные сыном деньги. Он скрылся с места преступления и уже оказавшись дома с удивлением обнаружил, что в портфеле лежало только 6 тыс. рублей. Через короткое время Карпова задержали, он вину в содеянном признал частично — только в том, что убил коллегу из-за конфликта. Вину в разбое он не признавал, пытаясь доказать, что инсценировал хищение денег, чтобы скрыть убийство.
В гости к супругам в тот вечер приходила несовершеннолетняя племянница, попарившись в бане, девочка пила чай с родственниками. Когда дядя с тетей ушли на улицу и начали кричать, она испугалась и из дома не выходила, спрятавшись в спальне. По всей вероятности, заходивший в комнату за дипломатом с деньгами Карпов девочку не заметил. По информации из материалов дела, племянница ушла домой только наутро следующего дня и рассказала взрослым о трагедии.
Известно, что Карпов женат, работал на лесозаготовках. До возвращения в Октябрьский служил в артиллерийский войсках по контракту.