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Published Сегодня, 09:38

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Updated Сегодня, 12:41

Диетолог развеяла миф об обезжиренных продуктах для похудения

30 августа 2024, 09:38
Многие люди, следящие за своим питанием и фигурой, предпочитают употреблять в пищу обезжиренные продукты, считая, что это поможет им похудеть. Однако диетолог Анастасия Тараско развеяла этот распространенный миф.

По словам эксперта, обезжиренные продукты, такие как творог, йогурты или «полезные» батончики, вовсе не способствуют снижению веса. Тараско отметила, что в подобные продукты часто добавляют большое количество сахара и различных добавок, что делает их не менее, а иногда даже более калорийными, чем их жирные аналоги, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кроме того, диетолог подчеркнула, что обезжиренные продукты лишены жирорастворимых витаминов, в том числе A и D, которые необходимы для нормального функционирования организма. Это, по словам эксперта, может привести к нарушению пищеварения и проблемам с весом.

Тараско рекомендует не делить продукты на «хорошие» и «плохие», а вместо этого проконсультироваться со специалистом, чтобы составить сбалансированный рацион, подходящий именно вашему организму.

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