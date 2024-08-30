Диетолог развеяла миф об обезжиренных продуктах для похудения

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
По словам эксперта, обезжиренные продукты, такие как творог, йогурты или «полезные» батончики, вовсе не способствуют снижению веса. Тараско отметила, что в подобные продукты часто добавляют большое количество сахара и различных добавок, что делает их не менее, а иногда даже более калорийными, чем их жирные аналоги, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Кроме того, диетолог подчеркнула, что обезжиренные продукты лишены жирорастворимых витаминов, в том числе A и D, которые необходимы для нормального функционирования организма. Это, по словам эксперта, может привести к нарушению пищеварения и проблемам с весом.
Тараско рекомендует не делить продукты на «хорошие» и «плохие», а вместо этого проконсультироваться со специалистом, чтобы составить сбалансированный рацион, подходящий именно вашему организму.