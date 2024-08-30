Диетолог развеяла миф об обезжиренных продуктах для похудения

По словам эксперта, обезжиренные продукты, такие как творог, йогурты или «полезные» батончики, вовсе не способствуют снижению веса. Тараско отметила, что в подобные продукты часто добавляют большое количество сахара и различных добавок, что делает их не менее, а иногда даже более калорийными, чем их жирные аналоги, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».