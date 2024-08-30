Dj Smash из Перми станет преподавателем в Московском университете

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Пермский музыкант Андрей Ширман, известный под творческим псевдонимом Dj Smash, решил стать педагогом. Музыкант начал карьеру преподавателя в Российском государственном социальном университете. Он будет обучать студентов музыкальных направлений основам звукорежиссуры и продюсирования, сообщили в пресс-службе РГСУ.
Андрей Ширман родился в Перми, здесь же и начал свою творческую карьеру, а спустя время перебрался в Москву. Сейчас ди-джей является лауреатом многих музыкальных премий, в том числе MTV Russia Music Awards, «Золотой граммофон» и «Муз-ТВ».
Напомним, что в июне этого года прокуратура потребовала запретить клип Dj Smash из-за образов католических священников. В клипе, вышедшем в апреле 2021 года, рэпер и диджей предстают в нарядах католических священников и танцуют вместе с паствой в церкви в ожидании конца света. В другой сцене артист танцует с женщинами в одежде, похожей на монашескую. Сейчас у клипа больше 47 млн просмотров.