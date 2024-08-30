Dj Smash из Перми станет преподавателем в Московском университете

Напомним, что в июне этого года прокуратура потребовала запретить клип Dj Smash из-за образов католических священников. В клипе, вышедшем в апреле 2021 года, рэпер и диджей предстают в нарядах католических священников и танцуют вместе с паствой в церкви в ожидании конца света. В другой сцене артист танцует с женщинами в одежде, похожей на монашескую. Сейчас у клипа больше 47 млн просмотров.