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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Пермяк Dj Smash начнет обучать студентов Московского социального университета

Dj Smash из Перми станет преподавателем в Московском университете

30 августа 2024, 13:03
Фото: Dj Smash Вконтакте

Пермяк Dj Smash начнет обучать студентов Московского социального университета

Андрей Ширман будет обучать основам звукорежиссуры и продюссирования.
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DJ Smash

Пермский музыкант Андрей Ширман, известный под творческим псевдонимом Dj Smash, решил стать педагогом. Музыкант начал карьеру преподавателя в Российском государственном социальном университете. Он будет обучать студентов музыкальных направлений основам звукорежиссуры и продюсирования, сообщили в пресс-службе РГСУ.

Андрей Ширман родился в Перми, здесь же и начал свою творческую карьеру, а спустя время перебрался в Москву. Сейчас ди-джей является лауреатом многих музыкальных премий, в том числе MTV Russia Music Awards, «Золотой граммофон» и «Муз-ТВ».

Напомним, что в июне этого года прокуратура потребовала запретить клип Dj Smash из-за образов католических священников. В клипе, вышедшем в апреле 2021 года, рэпер и диджей предстают в нарядах католических священников и танцуют вместе с паствой в церкви в ожидании конца света. В другой сцене артист танцует с женщинами в одежде, похожей на монашескую. Сейчас у клипа больше 47 млн просмотров.

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#Пермь#DJ Smash#Музыкант#Smash#Преподаватель#Муз-тв#Лауреат#Московский университет#Звукорежиссура#Продюссирование#MTV Russia Music Awards
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