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Дмитрий Патрушев оценил деятельность Российского экологического оператора

Дмитрий Патрушев оценил деятельность Российского экологического оператора

30 августа 2024, 09:16
Фото: РЭО
Дмитрий Патрушев, заместитель председателя Правительства Российской Федерации, ознакомился с деятельностью Федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).

Помимо этого, вице-премьер дал оценку ход строительства экологических промышленных парков (ЭПП). Эти объекты строятся в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», пишет 56orb.ru.

По мнению Дмитрия Патрушева, сегодня активно развиваются такие направления, как промышленное производство и потребление, а также торговая сфера. В этом году глава государства поставил несколько задач, касающихся отрасли обращения с отходами. Речь идет о достижении сортировки мусора в полном объеме и о сокращении наполовину количества отходов, отправляемых для захоронения на мусорные полигоны. Эти цели должны быть выполнены к 2030 году. Кроме этого, была поставлена задача по повторному использованию четверти производственных и потребительских отходов.

Дмитрий Патрушев подчеркнул, что создание возможностей для централизованного мониторинга является ключом к совершенствованию системы обращения с отходами. По указу президента РФ была создана ФГИС УТКО, цель которой — отслеживать весь цикл обращения с отходами, начиная от их сбора и заканчивая утилизацией.

Вице-премьер обратил внимание на наличие большого количества проблем в отрасли обращения с отходами. Систематический сбор данных позволит получить полное представление о ситуации в этой сфере по всей России, что важно для принятия эффективных управленческих решений.

Генеральный директор компании РЭО Денис Буцаев сообщил о разработке системы учета твердых коммунальных отходов, позволяющей отслеживать движение отходов от момента их накопления до сортировочного объекта. На данный момент в системе зарегистрировано более 16 000 мусоровозов.

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