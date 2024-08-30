Дмитрий Патрушев оценил деятельность Российского экологического оператора

По мнению Дмитрия Патрушева, сегодня активно развиваются такие направления, как промышленное производство и потребление, а также торговая сфера. В этом году глава государства поставил несколько задач, касающихся отрасли обращения с отходами. Речь идет о достижении сортировки мусора в полном объеме и о сокращении наполовину количества отходов, отправляемых для захоронения на мусорные полигоны. Эти цели должны быть выполнены к 2030 году. Кроме этого, была поставлена задача по повторному использованию четверти производственных и потребительских отходов.