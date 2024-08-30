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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о возможности сделать вклад в сохранение природы

30 августа 2024, 12:04
Электронными квитанциями пользуется уже более 30 тыс. жителей Пермского края.

На сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» организован новый раздел, который поможет клиентам организовать переход на получение квитанций за тепло и горячую воду на электронную почту. Это позволит не только воспользоваться всеми преимуществами электронного документа, но и помочь в сохранении природных ресурсов.

Для того, чтобы воспользоваться информацией в новом разделе сайта, необходимо уточнить наименование расчетно-кассового центра (РКЦ), который осуществляет доставку квитанций в Ваш дом: «Пермэнергосбыт», «Инкомус» или «КРЦ-Прикамье». Название можно найти в бумажной квитанции, которая доставляется Вам в настоящее время. Далее следуйте инструкциям, приведенным в разделе.

Электронные расчетные документы — это удобно: квитанция не затеряется в потоке корреспонденции, будет доступна для проведения оплаты при отъезде клиента в отпуск или на дачу, а значит позволит избежать просрочек по оплате тепла и горячей воды. Кроме того, отказ от получения бумажной квитанции позволяет сохранить деревья, которые используются при изготовлении бумаги.

«Совместными усилиями сознательных клиентов и „ЭнергосбыТ Плюс“ за год удается спасти более 100 деревьев. И это не предел — в настоящее время электронными квитанциями пользуется уже более 30 тыс. жителей Пермского края и их число растет. Став одним из таких клиентов, вы внесете значимый вклад в сохранение природы», — подчеркивает руководитель Управления клиентского сервиса Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Панкратов.

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