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Published Сегодня, 10:22

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Маленький сын убитой сожителем чусовлянки находится в безопасности

Маленький сын убитой сожителем чусовлянки находится в безопасности

30 августа 2024, 10:22
Фото: Изображение Midjourney
Ранее судимого мужчину подозревают в убийстве возлюбленной и ее дочери.

Маленький сын убитой сожителем молодой мамы из Чусового находится в безопасности, сообщают источники Properm.ru. Ранее сообщалось, что мальчика мог выкрасть убийца.

Напомним, 29 августа, в одной из квартир Чусового были найдены тела девушки 1996 года рождения и ее дочки 2017 года рождения. По подозрению в убийстве ищут 28-летнего Артема Бучина. По словам родственницы погибшей, мужчина хотел жениться на своей жертве — в понедельник, 2 сентября, они планировали подавать заявление в ЗАГС. Более того, ранее пара была жената, но развелась после того, как мужчина изнасиловал и убил юную медсестру.

У убитой женщины был еще младший сын. Как сообщает «Осторожно, новости», его отец — Артем Бучин. Убийца мальчика не тронул. Изначально сообщалось, что подозреваемый забрал ребенка с собой, однако, по данным Properm.ru, ребенок находится не с ним.

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#Убийство#Чусовой#Погиб ребенок#Двойное убийство
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