Маленький сын убитой сожителем чусовлянки находится в безопасности

Напомним, 29 августа, в одной из квартир Чусового были найдены тела девушки 1996 года рождения и ее дочки 2017 года рождения. По подозрению в убийстве ищут 28-летнего Артема Бучина. По словам родственницы погибшей, мужчина хотел жениться на своей жертве — в понедельник, 2 сентября, они планировали подавать заявление в ЗАГС. Более того, ранее пара была жената, но развелась после того, как мужчина изнасиловал и убил юную медсестру.