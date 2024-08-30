Маленький сын убитой сожителем чусовлянки находится в безопасности

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Маленький сын убитой сожителем молодой мамы из Чусового находится в безопасности, сообщают источники Properm.ru. Ранее сообщалось, что мальчика мог выкрасть убийца.
Напомним, 29 августа, в одной из квартир Чусового были найдены тела девушки 1996 года рождения и ее дочки 2017 года рождения. По подозрению в убийстве ищут 28-летнего Артема Бучина. По словам родственницы погибшей, мужчина хотел жениться на своей жертве — в понедельник, 2 сентября, они планировали подавать заявление в ЗАГС. Более того, ранее пара была жената, но развелась после того, как мужчина изнасиловал и убил юную медсестру.
У убитой женщины был еще младший сын. Как сообщает «Осторожно, новости», его отец — Артем Бучин. Убийца мальчика не тронул. Изначально сообщалось, что подозреваемый забрал ребенка с собой, однако, по данным Properm.ru, ребенок находится не с ним.