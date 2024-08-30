Менеджер турфирмы из Краснокамска обманула своих клиентов более чем на 2 миллиона

В начале августа текущего года в отдел полиции Краснокамска обратились 19 местных жителей. Все они были клиентами одной из туристических фирм. Граждане сообщили, что не получили оплаченные услуги. Все они заключили договоры на оказание туристических услуг как на отечественных курортах, так и зарубежных с 41-летней менеджером одного агентства. Граждане оплатили полную стоимость отдыха, но, несмотря на это, своих обязательств женщина не исполняла. Одних туристов неприятности застали на курортах, кто-то не смог вылететь домой, у кого-то оказались не оплачены номера в отелях для проживания, а другие даже не покинули Краснокамска. В общей сложности обманутые горожане лишились более 2 миллионов рублей.