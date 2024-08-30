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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

От действий менеджера турфирмы из Прикамья пострадали 19 человек

Менеджер турфирмы из Краснокамска обманула своих клиентов более чем на 2 миллиона

30 августа 2024, 10:55
Фото: properm.ru

От действий менеджера турфирмы из Прикамья пострадали 19 человек

Пострадали 19 человек

Менеджер турфирмы из Краснокамска своих клиентов более чем на 2 миллиона рублей. Жертвами предприимчивой женщины стали 19 человек, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

В начале августа текущего года в отдел полиции Краснокамска обратились 19 местных жителей. Все они были клиентами одной из туристических фирм. Граждане сообщили, что не получили оплаченные услуги. Все они заключили договоры на оказание туристических услуг как на отечественных курортах, так и зарубежных с 41-летней менеджером одного агентства. Граждане оплатили полную стоимость отдыха, но, несмотря на это, своих обязательств женщина не исполняла. Одних туристов неприятности застали на курортах, кто-то не смог вылететь домой, у кого-то оказались не оплачены номера в отелях для проживания, а другие даже не покинули Краснокамска. В общей сложности обманутые горожане лишились более 2 миллионов рублей.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата с использованием служебного положения в крупном размере». Ведется следствие.

Сегодня стало известно, что в Пермском крае туристов, которые не заплатили сбор за посещение особо охраняемых природных территорий, оштрафовали на 322 тыс. рублей.

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#Происшествия#Растрата#Уголовное дело#Присвоение и растрата
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