«Мир более хрупкий, чем может показаться». Пермские эксперты — о будущем Telegram

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
На прошлой неделе, 24 августа, в Париже был задержан основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Ему были предъявлены обвинения в ряде преступлений. 28 августа суд освободил Дурова под судебный залог в 5 млн евро.
В этой связи у пользователей социальной сети появляются вопросы о дальнейшей судьбе мессенджера и безопасности персональных данных. О том, стоит ли уже переходить в другие приложение и стал ли Telegram опасным для обычных юзеров, рассказал корреспонденту Properm.ru кандидат технических наук, начальник отдела информационной безопасности Пермского Политеха Антон Каменских.
— Задача любого мессенджера передать сообщение от адресата к получателю, а социальной сети — обеспечить возможность объединения людей. Для этого все эти приложения должны передавать некоторый набор открытой информации. Кроме того, для удобства использования сообщения, как правило, хранятся на серверах. Когда вы подключаете телеграмм на новом телефоне, вы сразу видите все свои переписки, даже если все предыдущие клиенты/телефоны выключены, как вы думаете, где эта переписка хранится?
Отмечу, что схемы шифрования, которые используются, тоже не идеальны, если бы
переписка была зашифрована уникальным ключом хранящимся на устройстве, то потеря
устройства приводила бы к потере всей переписки, но ведь этого не происходит, а значит
шифрование работает куда хитрее. Как именно, это уже предмет для отдельной лекции. В
целом, могу сказать, что любой мессенджер имеет проблемы как с безопасностью, так и
приватностью, которые не работают из коробки и требуют настройки. Телеграм
предоставляет максимальные возможности для поиска подходящего вам баланса между
возможностями общения, поиска информации и приватностью и безопасностью.
— Блокировка мессенджера, конечно, возможна. Причем блокировать можно передачу данных как от клиента к серверу, так и от сервера к клиентам. Соответственно, мир куда более хрупкий, чем может показаться тем, кто не знает как и что работает. Блокировка возможна, но в нашей стране маловероятна. Слишком много на текущий момент бизнес-процессов завязано на мессенджере. Его блокировка это очень сильный удар по экономике будет, сейчас это вряд ли это кому-то нужно. Блокировка в других странах возможна.
Мессенджер это не место хранить данные — списки контактов выгрузить несложно,
переданные файлы хранятся локально на компьютере, больших потерь не будет, хотя
часто переписки могут содержать важную информацию. В целом, можно сделать какой-то
архив с наиболее важными переписками.
— Нужно понимать, что общение — это публичное поле, за все, что вы делаете в публичном пространстве, вы несете прямую ответственность. Почему-то если человек занимается вандализмом на улице — это осуждается, но если он то же самое делает в интернете, граждане не воспринимают это серьезно, хотя виртуальный мир по объему общения не уступает реальному. Поэтому экстремизм, терроризм, порнография, мошенничество в сетях интернета могут и должны преследоваться по закону.
Известная и весьма глупая формула «свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека» все-таки имеет некоторую здравую мысль — хотите вы того или нет, но всегда и везде вы несете ответственность за свое поведение перед другими людьми. Никогда не стоит об этом забывать.
— Дело вкуса и задачи, простое общение можно спокойно вести в любом удобном
мессенджере или соцсети, где ваша аудитория. Для секретов и так есть специальные
способы связи и механизмы защиты информации. Если вам важна ваша безопасность и
приватность, то просто начните ей заниматься, настройте программы, изучите способы,
как это сделать. Мессенджеры и соцсети — это просто инструменты, с помощью которых
мы решаем свои задачи.
«По качеству Телеграму на текущий момент альтернатив особых нет», — подытожил Каменских.