«Мир более хрупкий, чем может показаться». Пермские эксперты — о будущем Telegram

Отмечу, что схемы шифрования, которые используются, тоже не идеальны, если бы

переписка была зашифрована уникальным ключом хранящимся на устройстве, то потеря

устройства приводила бы к потере всей переписки, но ведь этого не происходит, а значит

шифрование работает куда хитрее. Как именно, это уже предмет для отдельной лекции. В

целом, могу сказать, что любой мессенджер имеет проблемы как с безопасностью, так и

приватностью, которые не работают из коробки и требуют настройки. Телеграм

предоставляет максимальные возможности для поиска подходящего вам баланса между

возможностями общения, поиска информации и приватностью и безопасностью.