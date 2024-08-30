Московский суд арестовал акции и имущество бывшего акционера «Телты» Игоря Морозова

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Хамовнический суд Москвы наложил арест на акции пермского телефонного завода «Телта», которые принадлежали бывшему акционеру предприятия Игорю Морозову. Стоимость арестованных акций составляет 170 млн рублей. Также арестовано и другое имущество Морозова, сообщает РИА «Новости».
На следующей неделе Таганский райсуд Москвы будет рассматривать уголовное дело в отношении бывших руководителей пермской «Телты». Стало известно, что бывшего директора Алексея Высокова, главного бухгалтера Елену Гришину, а также акционера предприятия Игоря Морозова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Подобное обвинение выставили и в отношении военпреда из Минобороны Алексея Пальмова. По версии следствия, все лица причастны к хищению средств при исполнении гособоронзаказа на поставку телефонных аппаратов. Ранее все участники дела писали заявки с повинной о даче взяток замначальнику Генштаба Вадиму Шамарину.
Ранее отмечалось, что получившего взятку на сумму в 32 млн рублей генерала Вадима Шамарина оставили в СИЗО. Ещё в мае он был отстранен от должности начальника Генштаба ВС РФ. Однако его не увольняли, а лишь вывели из штатных сотрудников. Также в начале лета стало известно, что телефонный завод получил крупный иск на 38 млн рублей ввиду невыполнения контрактов на поставку продукции для нужд Минобороны РФ.