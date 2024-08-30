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Суд арестовал акции собственника «Телты» Игоря Морозова на сумму 170 млн рублей

Московский суд арестовал акции и имущество бывшего акционера «Телты» Игоря Морозова

30 августа 2024, 09:13
Фото: properm.ru

Суд арестовал акции собственника «Телты» Игоря Морозова на сумму 170 млн рублей

Акции арестованы по делу о мошенничестве с поставками для минобороны.

Хамовнический суд Москвы наложил арест на акции пермского телефонного завода «Телта», которые принадлежали бывшему акционеру предприятия Игорю Морозову. Стоимость арестованных акций составляет 170 млн рублей. Также арестовано и другое имущество Морозова, сообщает РИА «Новости».

На следующей неделе Таганский райсуд Москвы будет рассматривать уголовное дело в отношении бывших руководителей пермской «Телты». Стало известно, что бывшего директора Алексея Высокова, главного бухгалтера Елену Гришину, а также акционера предприятия Игоря Морозова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Подобное обвинение выставили и в отношении военпреда из Минобороны Алексея Пальмова. По версии следствия, все лица причастны к хищению средств при исполнении гособоронзаказа на поставку телефонных аппаратов. Ранее все участники дела писали заявки с повинной о даче взяток замначальнику Генштаба Вадиму Шамарину.

Ранее отмечалось, что получившего взятку на сумму в 32 млн рублей генерала Вадима Шамарина оставили в СИЗО. Ещё в мае он был отстранен от должности начальника Генштаба ВС РФ. Однако его не увольняли, а лишь вывели из штатных сотрудников. Также в начале лета стало известно, что телефонный завод получил крупный иск на 38 млн рублей ввиду невыполнения контрактов на поставку продукции для нужд Минобороны РФ.

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#Суд#Мошенничество#Уголовное дело#Москва#Арест#Минобороны#Телта#Гособоронзаказ#Пермский телефонный завод#Игорь Морозов
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