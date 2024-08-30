Московский суд арестовал акции и имущество бывшего акционера «Телты» Игоря Морозова

Ранее отмечалось, что получившего взятку на сумму в 32 млн рублей генерала Вадима Шамарина оставили в СИЗО. Ещё в мае он был отстранен от должности начальника Генштаба ВС РФ. Однако его не увольняли, а лишь вывели из штатных сотрудников. Также в начале лета стало известно, что телефонный завод получил крупный иск на 38 млн рублей ввиду невыполнения контрактов на поставку продукции для нужд Минобороны РФ.