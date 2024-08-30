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Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

На форуме в Новосибирске обсудили план научно-технического развития Прикамья

На «Технопроме 2024» обсудили программу научно-технического развития Прикамья

30 августа 2024, 09:37

На форуме в Новосибирске обсудили план научно-технического развития Прикамья

Краевые власти делают упор на технологическое развитие и кадровый потенциал Прикамья.
Сюжет
Школы

В Новосибирске на Международном форуме технологического развития «Технопром-2024» участникам и федеральным экспертам представили региональную госпрограмму НТР Пермского края.

В рамках секции групповой работы с субъектами РФ зампред Правительства Пермского края Дмитрий Самойлов рассказал об опыте разработки краевой программы научно-технического развития для участников форума.

Спикер отметил, что госпрограмма НТР Пермского края сейчас преследует две основные цели: обеспечение технологического суверенитета, а также повышение выпуска высокотехнологической продукции. Также приоритетным остается направление развития кадрового потенциала Пермского края.

«Сегодня в Прикамье сформировалась бесшовная система образования, которая помогает молодым специалистам выбрать понятные и доступные направления образования. В том числе, профориентационная работа и возможность бесплатного изучения профильных предметов в рамках проектов „Открытый университет“ и „Профильные классы“, а также возможности эффективной подготовки к поступлению в вузы и заведения СПО позволяют пермскому образованию оставаться актуальным и привлекать в науку все больше талантливой молодежи», — подчеркнул Дмитрий Самойлов.

В последние два года в крае наблюдают положительное сальдо миграции, поэтому губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил обновить инфраструктурную базу системы образования. До 2030 года инвестиции из федерального и краевого бюджета в расширение и развитие науки составят более 100 млрд рублей. Отметим, что наиболее масштабным станет проект межвузовского Кампуса «Будущее Пармы», который создается рамках национального проекта «Наука и университеты».

Как отмечает Дмитрий Самойлов, инвестиции в образование Пермского края простимулируют строительство 19 новых школ, 23 училищ среднего специального образования, а также позволят провести капремонт в 104 школах и 35 объектах СПО, в том числе и в 21 общежитии.

Более того, для развития профориентационной работы в сфере среднего-специального образования создадут порядка 300 классов. Также планируется создание уже показавших свою эффективность новых «Кванториумов» и «Точек Роста» на основе сельских школ и других муниципальных учреждений Пермского края.

Такие меры поспособствуют наполнения приоритетных отраслей краевой экономики свежими высококвалифицированными кадрами с высшим и средним образованием.

Напомним, что Пермский край является одним из 20 пилотных регионов РФ по разработке госпрограмм НТР. Создание института руководителей по научно-технологическому развитию субъектов Российской Федерации и разработка региональных госпрограмм были запущены по инициативе Дмитрия Чернышенко при поддержке Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В 2023–2024 годах состоялись стратегические сессии с участием более 100 представителей регионов, ответственных за НТР.

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