На «Технопроме 2024» обсудили программу научно-технического развития Прикамья

«Сегодня в Прикамье сформировалась бесшовная система образования, которая помогает молодым специалистам выбрать понятные и доступные направления образования. В том числе, профориентационная работа и возможность бесплатного изучения профильных предметов в рамках проектов „Открытый университет“ и „Профильные классы“, а также возможности эффективной подготовки к поступлению в вузы и заведения СПО позволяют пермскому образованию оставаться актуальным и привлекать в науку все больше талантливой молодежи», — подчеркнул Дмитрий Самойлов.