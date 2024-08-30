На Урале объединяют усилия для ограничения доступа подростков к табаку и вейпам

Мероприятие организовали Свердловское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» и «Общественный Совет по вопросам подросткового курения». В процессе обсуждения к подписанному на ПМЭФ меморандуму о совместных усилиях по предотвращению доступа молодежи к сигаретам и вейпам присоединились региональные сети ответственного бизнеса и общественные организации.



Реализация меморандума позволит объединить усилия для обеспечения общественного контроля за соблюдением норм, касающихся ограничения доступа подростков к табачным изделиям и вейпам. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков подчеркнул, что инициатива Совета и ОПОРЫ актуальна, поскольку наблюдается рост популярности вейпов среди молодежи.



Он отметил важность постоянного проведения целевой просветительской и образовательной работы для снижения этого явления.



Исполнительный директор межрегиональной общественной организации «Общественный Совет по проблеме подросткового курения» Анна Сорочинская, отметила, что вопрос курения среди молодежи требует комплексного подхода. Это должно включать не только меры ограничения продаж, но и профилактические беседы с подростками и их родителями. В рамках подписанного Меморандума о сотрудничестве с ОПОРОЙ, Совет реализует региональный этап федеральной социальной кампании «Спасибо за отказ!», направленной на борьбу с продажей сигарет и вейпов несовершеннолетним в Свердловской области.



В Екатеринбурге на улицах, в общественном транспорте и в социальных сетях размещены наружные плакаты различных форматов. Начальник отдела профилактики и комплексной безопасности системы образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Дмитрий Шиловских подчеркнул, что запреты неэффективны в отношении несовершеннолетних.



Ключевую роль играет последовательная просветительская работа, ориентированная на родителей и самих подростков, а также открытый и прямой диалог, который может помочь избежать конфликтов при решении вопроса о вейпах и сигаретах.



По его мнению, предоставление образовательных материалов в школы уже сейчас способствует налаживанию эффективного взаимодействия между учениками и их родителями по поводу потребления табачной и никотинсодержащей продукции.



В свою очередь председатель Свердловского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Илья Тыщенко добавил, что легальный бизнес заинтересован в активном сотрудничестве для решения проблемы доступа подростков к вейпам и сигаретам.



«Сотрудничество бизнеса с общественными организациями и органами власти поможет, с одной стороны, защитить права легальных продавцов, а с другой — приблизить решение проблемы курения среди несовершеннолетних», — добавил он.