Пермский гонщик стал трехкратным чемпионом России по автокроссу

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Гонщик из Пермского края Михаил Жужгов стал трехкратным чемпионом России по автокроссу. На этот раз титул пилот из Краснокамска завоевал досрочно, сообщает краевое минспорта.
Михаил выступает в категории Д2Н — это легковые автомобили семейства ВАЗ с приводом на переднюю ось и двигателем рабочим объемом до 1600 кубических метров. В нынешнем сезоне Михаил Жужгов выиграл четыре этапа Чемпионата России по автомобильному кроссу: в Воронеже, Грозном, Гуково Ростовской области и в Новокузнецке.
Михаил Жужгов выступает на автомобиле «Лада Калина».
В январе экипаж Андрея Мансурова и Дмитрия Медведева из Перми стал серебряным призером во II этапе Кубка России по ралли «Барда», также они победили в зачете 4000Н.