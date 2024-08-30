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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Михаил Жужгов из Краснокамска стал трехкратным чемпионом России по автокроссу

Пермский гонщик стал трехкратным чемпионом России по автокроссу

30 августа 2024, 12:05
Фото: минспорта Пермского края

Михаил Жужгов из Краснокамска стал трехкратным чемпионом России по автокроссу

Михаил Жужгов выступает в категории Д2Н

Гонщик из Пермского края Михаил Жужгов стал трехкратным чемпионом России по автокроссу. На этот раз титул пилот из Краснокамска завоевал досрочно, сообщает краевое минспорта.

Михаил выступает в категории Д2Н — это легковые автомобили семейства ВАЗ с приводом на переднюю ось и двигателем рабочим объемом до 1600 кубических метров. В нынешнем сезоне Михаил Жужгов выиграл четыре этапа Чемпионата России по автомобильному кроссу: в Воронеже, Грозном, Гуково Ростовской области и в Новокузнецке.

Михаил Жужгов выступает на автомобиле «Лада Калина».

В январе экипаж Андрея Мансурова и Дмитрия Медведева из Перми стал серебряным призером во II этапе Кубка России по ралли «Барда», также они победили в зачете 4000Н.

#Спорт#Автоспорт
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