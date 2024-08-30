Пермский гонщик стал трехкратным чемпионом России по автокроссу

Михаил выступает в категории Д2Н — это легковые автомобили семейства ВАЗ с приводом на переднюю ось и двигателем рабочим объемом до 1600 кубических метров. В нынешнем сезоне Михаил Жужгов выиграл четыре этапа Чемпионата России по автомобильному кроссу: в Воронеже, Грозном, Гуково Ростовской области и в Новокузнецке.