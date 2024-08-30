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Updated Сегодня, 10:26

Пермяк Федор Рудаков сошёл с дистанции 5000 метров на парижской Паралимпиаде

Пермский паралимпиец сошел с дистанции в Париже

30 августа 2024, 10:24
Фото: телеграм-канал «Легкая атлетика 59»

Пермяк Федор Рудаков сошёл с дистанции 5000 метров на парижской Паралимпиаде

Спортсмен в ходе забега наступил на трубу.

Пермский спортсмен-паралимпиец Федор Рудаков, допустив падение на дистанции — нога попала на трубу, ограничивающую первую дорожку — сошел с дистанции 5000 метров на парижской Паралимпиаде. За забегом следил телеграмм-канал федерации легкой атлетики Пермского края.

Напомним, что Федор Рудаков завоевал бронзу Паралимпийских игр в Токио в 2021 году, он участвовал в беге на дистанции 1,5 тыс. метров для слепых и слабовидящих.

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#Спорт#Паралимпиада#Легкая атлетика
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