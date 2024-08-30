Пермский паралимпиец сошел с дистанции в Париже

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Пермский спортсмен-паралимпиец Федор Рудаков, допустив падение на дистанции — нога попала на трубу, ограничивающую первую дорожку — сошел с дистанции 5000 метров на парижской Паралимпиаде. За забегом следил телеграмм-канал федерации легкой атлетики Пермского края.
Напомним, что Федор Рудаков завоевал бронзу Паралимпийских игр в Токио в 2021 году, он участвовал в беге на дистанции 1,5 тыс. метров для слепых и слабовидящих.