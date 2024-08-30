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Published Сегодня, 04:09

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Updated Сегодня, 04:12

Пилотов самолёта, летевшего из Перми в Москву, хотели ослепить зелёным лазером

Пилотов летевшего из Перми в Москву самолета пытались ослепить лазером

30 августа 2024, 04:09
Фото: 1MI

Пилотов самолёта, летевшего из Перми в Москву, хотели ослепить зелёным лазером

На безопасность полета инцидент не повлиял.

Вечером 28 августа пилотов самолета авиакомпании «Победа», летевшего из Перми в Москву, пытались ослепить лазером. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

В момент освещения судно находилось на высоте 7500 ft в 70 км от Москвы. В 21:01 по мск командир экипажа доложил о том, что их осветили лазером зеленого цвета. На безопасность полета это повлияло, командир принял решение продолжить следовать на аэродром «Шереметьево».

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