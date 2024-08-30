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Published Сегодня, 07:22

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Updated Сегодня, 10:20

Полиция опубликовала ориентировку на подозреваемого в убийстве мамы и дочки в Чусовом

Полиция опубликовала ориентировку на подозреваемого в убийстве мамы и дочки в Чусовом

30 августа 2024, 07:22
Фото: Изображение Midjourney
Правоохранители просят помочь найти убийцу женщины и ребенка.

Полиция и следователи официально опубликовали ориентировку на подозреваемого в убийстве молодой мамы и ее маленькой дочки в Чусовом.

«Мужчина 25-30 лет, славянской внешности, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы рыжие, хромает. Последний раз был замечен идущим по ул. Демьяна Бедного в направлении района „Красный посёлок““, — говорится в ориентировке.

Был одет: белая олимпийка, черная жилетка, черные спортивные штаны, поясная сумка цвета хаки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о разыскиваемом преступнике, просят позвонить по телефонам: 8 (342) 565-23-18 — дежурная часть Отдела МВД России «Чусовской» или 02 — полиция. Анонимность гарантируется.

Между тем, жители Чусового в соцсетях координируются для поиска подозреваемого. «В группе есть ориентировка на предполагаемого убийцу. Всем он знаком: два года назад почти день в день он убил девушку. Всё пересказывать не буду, думаю, что уже все прочитали и знают. Я предлагаю вам сплотиться общим делом и найти убийцу. Почти у каждого есть принтер, во всяком случае один на подъезд точно найдётся. Распечатайте ориентировки и расклейте по городу. Пусть каждый метр, каждый дом, каждый человек знает этого монстра», — говорится в сообщении в группе «ЧП | ЧУСОВОЙ».

Тела матери и дочери были обнаружены в квартире 29 августа. В соцсетях начали распространять фото ориентировки на подозреваемого в преступлении Артема Бучина, который в 2023 году был осужден на 20 лет за убийство 23-летней медсестры Татьяны Рекутиной. Позднее Бучин был помилован.

По данным Properm.ru, подозреваемый в убийстве матери и дочери был сожителем женщины, но отцом не ее ребенка. Как сообщало издание «Вкурсе.ру», у убитой был еще маленький сын. Преступник мог забрать ребенка с собой.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
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