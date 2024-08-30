Полиция опубликовала ориентировку на подозреваемого в убийстве мамы и дочки в Чусовом

Между тем, жители Чусового в соцсетях координируются для поиска подозреваемого. «В группе есть ориентировка на предполагаемого убийцу. Всем он знаком: два года назад почти день в день он убил девушку. Всё пересказывать не буду, думаю, что уже все прочитали и знают. Я предлагаю вам сплотиться общим делом и найти убийцу. Почти у каждого есть принтер, во всяком случае один на подъезд точно найдётся. Распечатайте ориентировки и расклейте по городу. Пусть каждый метр, каждый дом, каждый человек знает этого монстра», — говорится в сообщении в группе «ЧП | ЧУСОВОЙ».