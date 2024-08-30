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После публикации Properm.ru власти Кудымкара передумали закрывать бассейн на ремонт

После публикации Properm.ru власти Кудымкара передумали закрывать бассейн на ремонт

30 августа 2024, 08:04
Фото: properm.ru
Ремонт, как и планировалось ранее, проведут летом 2025 года, не прекращая спортподготовку детей на это время.

Как сообщили Properm.ru в пресс-службе правительства Пермского края, к детям-спортсменам, которые просили не закрывать бассейн на ремонт во время тренировочного процесса, прислушались. Ремонт, как и планировалось ранее, проведут летом 2025 года, не прекращая спортподготовку детей на это время.

Кудымкарский бассейн начнет работу со 2 сентября и будет ждать посетителей. Ремонт покрытия чаши бассейна будет проведен в 2025 году. Работы планируют провести в период летних каникул, поэтому дополнительно приостанавливать тренировочный процесс не потребуется.

Напомним, власти Кудымкара хотели закрыть бассейн на время тренировок для ремонта чаши бассейна, родители и дети-спортсмены просили не срывать график подготовки спортсменов к соревнованиям и даже записали видеообращение к губернатору Пермского края.

Ремонт кровли бассейна ранее был перенесён на 2025 год в связи с корректировкой технического задания. В 2023 году специализированная организация обследовала техническое состояние конструкций здания плавательного бассейна в Кудымкаре. По результатам обследования запланировали частичную замену кровли здания. После того, как начали работы по объекту, подрядчик проинформировал, что кровля бассейна сделана с использованием сэндвич-панели старого образца. Их сейчас не производят. Современные панели имеют иные замковые соединения, поэтому необходим ремонт кровли целиком. Договор был расторгнут по соглашению сторон, и работы перенесены на следующий год.

Кроме ремонта кровли, необходимо отремонтировать покрытие чаши бассейна. Была направлена заявка в Министерство территориального развития Пермского края. По предварительной оценке ремонт займёт от 4-6 недель следующего лета, пока спортсмены будут на сборах.

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#Пермский край#Кудымкар#Плавание#Бассейн#Кудымкарский бассейн
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