После публикации Properm.ru власти Кудымкара передумали закрывать бассейн на ремонт

Ремонт кровли бассейна ранее был перенесён на 2025 год в связи с корректировкой технического задания. В 2023 году специализированная организация обследовала техническое состояние конструкций здания плавательного бассейна в Кудымкаре. По результатам обследования запланировали частичную замену кровли здания. После того, как начали работы по объекту, подрядчик проинформировал, что кровля бассейна сделана с использованием сэндвич-панели старого образца. Их сейчас не производят. Современные панели имеют иные замковые соединения, поэтому необходим ремонт кровли целиком. Договор был расторгнут по соглашению сторон, и работы перенесены на следующий год.