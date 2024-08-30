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Published Сегодня, 13:15

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Updated Сегодня, 13:17

Последний автобус Перми перешел на бескондукторную систему оплаты проезда

Последний пермский автобус откажется от кондукторов

30 августа 2024, 13:15
Фото: 1MI

Последний автобус Перми перешел на бескондукторную систему оплаты проезда

Решение принял перевозчик.

С 1 сентября в Перми последний автобусный маршрут откажется от кондукторов. Таким стал рейс №72. Решение было принято перевозчиком ООО «Сити-Бас».

В настоящий момент данный маршрут является единственным в краевом центре, в котором кондукторы работают на постоянной основе. В пресс-службе департамента общественного транспорта администрации Перми подчеркивают, что условия контрактов на обслуживание маршрутов не запрещают перевозчикам продолжать работать с кондукторами. При этом еще не было случаев, когда перевозчик вернулся бы к кондукторам.

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#Пермь#Общественный транспорт#Автобусный маршрут#Последний пермский автобус#Кондукторы#ООО Сити-Бас
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