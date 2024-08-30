Последний пермский автобус откажется от кондукторов

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
С 1 сентября в Перми последний автобусный маршрут откажется от кондукторов. Таким стал рейс №72. Решение было принято перевозчиком ООО «Сити-Бас».
В настоящий момент данный маршрут является единственным в краевом центре, в котором кондукторы работают на постоянной основе. В пресс-службе департамента общественного транспорта администрации Перми подчеркивают, что условия контрактов на обслуживание маршрутов не запрещают перевозчикам продолжать работать с кондукторами. При этом еще не было случаев, когда перевозчик вернулся бы к кондукторам.