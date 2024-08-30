Появилось видео места убийства молодой мамы и ее маленькой дочки в Чусовом

Тела матери и дочери были обнаружены в квартире 29 августа. В соцсетях начали распространять фото ориентировки на подозреваемого в преступлении Артема Бучина, который в 2023 году был осужден на 20 лет за убийство 23-летней медсестры Татьяны Рекутиной. Позднее Бучин был помилован.