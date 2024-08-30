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Появилось видео места убийства молодой мамы и ее маленькой дочки в Чусовом

Появилось видео места убийства молодой мамы и ее маленькой дочки в Чусовом

30 августа 2024, 06:51
Фото: скрин видео СУ СКР по Пермскому краю
По подозрению в убийстве разыскивают сожителя жертвы.

Следователи СУ СКР по Пермскому краю выложили видео с осмотром места убийства 28-летней женщины и ее семилетней дочки в Чусовом. По подозрению в преступлении разыскивают ранее судимого мужчину 1996 года рождения.

Тела матери и дочери были обнаружены в квартире 29 августа. В соцсетях начали распространять фото ориентировки на подозреваемого в преступлении Артема Бучина, который в 2023 году был осужден на 20 лет за убийство 23-летней медсестры Татьяны Рекутиной. Позднее Бучин был помилован.

По данным Properm.ru, подозреваемый в убийстве матери и дочери был сожителем женщины, но не ее ребенка. Как сообщало издание «Вкурсе.ру», у убитой был еще маленький сын. Преступник мог забрать ребенка с собой.

Видео: скрин видео СУ СКР по Пермскому краю
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