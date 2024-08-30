Появилось видео места убийства молодой мамы и ее маленькой дочки в Чусовом

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Следователи СУ СКР по Пермскому краю выложили видео с осмотром места убийства 28-летней женщины и ее семилетней дочки в Чусовом. По подозрению в преступлении разыскивают ранее судимого мужчину 1996 года рождения.
Тела матери и дочери были обнаружены в квартире 29 августа. В соцсетях начали распространять фото ориентировки на подозреваемого в преступлении Артема Бучина, который в 2023 году был осужден на 20 лет за убийство 23-летней медсестры Татьяны Рекутиной. Позднее Бучин был помилован.
По данным Properm.ru, подозреваемый в убийстве матери и дочери был сожителем женщины, но не ее ребенка. Как сообщало издание «Вкурсе.ру», у убитой был еще маленький сын. Преступник мог забрать ребенка с собой.