С 1 сентября в Перми будут запущены два новых автобусных маршрута

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Published Сегодня, 03:34
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С 1 сентября в Перми начнут работу два новых автобусных маршрута. Рейсы введены с целью компенсации прекращения работы маршрутных такси по причине окончания срока действия свидетельств, сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.
Автобус №31 будет курсировать от Комсомольской площади до Липовой горы с заездом в микрорайон Краснова. Маршрут №79 «Микрорайон Новый Крым — Микрорайон Железнодорожный» создаст новые транспортные связи, обеспечив работу автобусов на улицах Сивашская, Кировоградская, Адмирала Ушакова, Буксирная и Сокольская. До этого участки этих улиц не обслуживались общественным транспортом.
Оба маршрута введены для обеспечения в городе связи с социальной инфраструктурой и пересадочных узлов. «Появится возможность оплачивать проезд не только наличными и банковскими картами, но и проездными, что в маршрутных такси было сделать нельзя», рассказали в ведомстве.