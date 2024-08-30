С 1 сентября в Перми будут запущены два новых автобусных маршрута

Оба маршрута введены для обеспечения в городе связи с социальной инфраструктурой и пересадочных узлов. «Появится возможность оплачивать проезд не только наличными и банковскими картами, но и проездными, что в маршрутных такси было сделать нельзя», рассказали в ведомстве.





