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Updated Сегодня, 03:36

С 1 сентября в Перми запустят два новых автобусных маршрута

С 1 сентября в Перми будут запущены два новых автобусных маршрута

30 августа 2024, 03:34
Фото: properm.ru

С 1 сентября в Перми запустят два новых автобусных маршрута

Введение новых автобусов обеспечит краевую столицу новыми транспортными связями и пересадочными узлами.

С 1 сентября в Перми начнут работу два новых автобусных маршрута. Рейсы введены с целью компенсации прекращения работы маршрутных такси по причине окончания срока действия свидетельств, сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

Автобус №31 будет курсировать от Комсомольской площади до Липовой горы с заездом в микрорайон Краснова. Маршрут №79 «Микрорайон Новый Крым — Микрорайон Железнодорожный» создаст новые транспортные связи, обеспечив работу автобусов на улицах Сивашская, Кировоградская, Адмирала Ушакова, Буксирная и Сокольская. До этого участки этих улиц не обслуживались общественным транспортом.

Оба маршрута введены для обеспечения в городе связи с социальной инфраструктурой и пересадочных узлов. «Появится возможность оплачивать проезд не только наличными и банковскими картами, но и проездными, что в маршрутных такси было сделать нельзя», рассказали в ведомстве.


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#Пермь#Автобусы#Общественный транспорт#Новые маршруты#Транспортные связи
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