С воскресенья в Перми изменятся несколько маршрутов общественного транспорта

Автобусный маршрут №5 будет объединен с маршрутом №25 — все автобусы будут совершать заезд в микрорайон Голый мыс, после чего следовать в микрорайон Новобродовский. Объединенному маршруту будет присвоен №5 и количество отправлений на нём будет увеличено.