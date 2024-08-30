С воскресенья в Перми изменятся несколько маршрутов общественного транспорта

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
С 1 сентября в Перми изменятся несколько маршрутов общественного транспорта. Корректировки позволят улучшить транспортную доступность для жителей микрорайонов Гайва, Голый мыс, Нагорный и Новобродовский, сообщают в мэрии.
Так, маршрут №18 будет продлён и станет совершать заезд на остановки «Улица Васнецова», «10-й микрорайон», «9-й микрорайон», «Улица Кабельщиков» и «Улица Репина» (по улице Репина).
Автобусный маршрут №5 будет объединен с маршрутом №25 — все автобусы будут совершать заезд в микрорайон Голый мыс, после чего следовать в микрорайон Новобродовский. Объединенному маршруту будет присвоен №5 и количество отправлений на нём будет увеличено.
Кольцевой маршрут №28, обеспечивающий связь с различными социальными объектами, станет совершать заезд на улицы Геологов, Композитора Глинки и Архитектора Свиязева, что улучшит транспортную доступность для жителей микрорайона Нагорный. Маршрут №62 укороченными рейсами (с литерой К) будет следовать до остановочного пункта «Планета», где обустроена новая отстойно-разворотная площадка.
Кроме того, с 1 сентября в Перми начнут работу два новых автобусных маршрута. Рейсы введены с целью компенсации прекращения работы маршрутных такси по причине окончания срока действия свидетельств, сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.
Автобус №31 будет курсировать от Комсомольской площади до Липовой горы с заездом в микрорайон Краснова. Маршрут №79 «Микрорайон Новый Крым — Микрорайон Железнодорожный» создаст новые транспортные связи, обеспечив работу автобусов на улицах Сивашская, Кировоградская, Адмирала Ушакова, Буксирная и Сокольская. До этого участки этих улиц не обслуживались общественным транспортом.