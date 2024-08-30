Скорая увезла в реанимацию мотоциклиста после ДТП в Новокузнецке

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
В южной столице Кузбасса опять произошли аварии с мотоциклистами. В одном случае байкер серьезно пострадал, сообщает VSE42.RU.
В пятницу, 30 августа, в Новокузнецке снова стали участниками ДТП два любителя двухколесного транспорта. «Запсиб, нижнее Климасенко. ДТП с мотоциклистом. Водителя мотоцикла на реанимации увезли», — сообщают очевидцы в соцсетях.
В обстоятельствах столкновения разбираются в Госавтоинспекции.
Еще одно происшествие с мотоциклом приключилось на окраине. Там гонщик не удержал равновесие и упал на асфальт. Очевидец отметил, что парень отделался ссадинами.