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Posted Сегодня, 16:30

Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

В Новокузнецке произошли два ДТП с мотоциклистами

Скорая увезла в реанимацию мотоциклиста после ДТП в Новокузнецке

30 августа 2024, 16:30
Фото: vse42.ru

В Новокузнецке произошли два ДТП с мотоциклистами

В южной столице Кузбасса за день произошли два ДТП с мотоциклистами
Сюжет
Дтп

В южной столице Кузбасса опять произошли аварии с мотоциклистами. В одном случае байкер серьезно пострадал, сообщает VSE42.RU.

В пятницу, 30 августа, в Новокузнецке снова стали участниками ДТП два любителя двухколесного транспорта. «Запсиб, нижнее Климасенко. ДТП с мотоциклистом. Водителя мотоцикла на реанимации увезли», — сообщают очевидцы в соцсетях.

В обстоятельствах столкновения разбираются в Госавтоинспекции.

Еще одно происшествие с мотоциклом приключилось на окраине. Там гонщик не удержал равновесие и упал на асфальт. Очевидец отметил, что парень отделался ссадинами.

#Происшествия#Дтп
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