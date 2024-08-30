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СМИ: убийца из Чусового и его жертва собирались пожениться

СМИ: убийца из Чусового и его жертва собирались пожениться

30 августа 2024, 09:47
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина убил молодую мать и ее маленькую дочь, но оставил в живых младшего сына.

Подозреваемый в убийстве молодой мамы из Чусового собирался жениться на своей жертве. Об этом пишет 59.ru со ссылкой на родственницу погибшей.

Тела девушки 1996 года рождения и ее дочки 2017 года рождения были найдены в квартире в Чусовом 29 августа. По подозрению в убийстве ищут ровесника погибшей молодой мамы — Артема Бучина. По словам родственницы погибшей, мужчина хотел жениться на своей жертве — в понедельник, 2 сентября, они планировали подавать заявление в ЗАГС. Более того, ранее пара была жената, но развелась после того, как мужчина изнасиловал и убил юную медсестру.

Убитая семилетняя девочка, которую нашли рядом с мамой — дочь погибшей от первого брака. У убитой чусвлянки был также младший сын. По данным «Осторожно, новости», мальчик — родной ребенка убийцы. Его Бучин оставил в живых. Ранее сообщалось, что подозреваемый выкрал мальчика, по другим данным — малыш находится в безопасности со своими родственниками.

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#Убийство#Чусовой#Погиб ребенок
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