СМИ: убийца из Чусового и его жертва собирались пожениться

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Подозреваемый в убийстве молодой мамы из Чусового собирался жениться на своей жертве. Об этом пишет 59.ru со ссылкой на родственницу погибшей.
Тела девушки 1996 года рождения и ее дочки 2017 года рождения были найдены в квартире в Чусовом 29 августа. По подозрению в убийстве ищут ровесника погибшей молодой мамы — Артема Бучина. По словам родственницы погибшей, мужчина хотел жениться на своей жертве — в понедельник, 2 сентября, они планировали подавать заявление в ЗАГС. Более того, ранее пара была жената, но развелась после того, как мужчина изнасиловал и убил юную медсестру.
Убитая семилетняя девочка, которую нашли рядом с мамой — дочь погибшей от первого брака. У убитой чусвлянки был также младший сын. По данным «Осторожно, новости», мальчик — родной ребенка убийцы. Его Бучин оставил в живых. Ранее сообщалось, что подозреваемый выкрал мальчика, по другим данным — малыш находится в безопасности со своими родственниками.