Стала известна культурно-деловая программа мероприятий в Прикамье на эту осень

Завершит каскад мероприятий «Всероссийский круизный форум», который стартует в краевой столице 2 октября и продлится до 4 октября. В рамках форума пройдет ведущая отраслевая конференция, которая соберет лидеров речного круизного туризма и пассажирского транспорта за одним столом. Представители речного туризма обсудят такие темы, как «Речные круизы как драйвер для развития внутреннего туризма», «Модернизацию круизного флота и современное судостроение», а также «Инфраструктуру речного туризма и комплексное развитие прибрежных территорий» и поразмышляют на тему «Большой роли малых рек и городов». Кроме того представители речного бизнеса поделятся своими мыслями на тему «Синергии идей и практики регионов».