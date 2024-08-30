Стала известна культурно-деловая программа мероприятий в Прикамье на эту осень

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
После бурного и полного фестивалей лета в Прикамье приходит время деловых и профильных событий. Осень принесет в край различные мероприятия, которые будут интересны специалистам из всех областей. О самых привлекательных для туристов событиях рассказали в Центре развития туризма.
Откроет календарь деловых событий V Всероссийская олимпиада по кулинарии и сервису «Легенда» имени В. Б. Беляева. Она пройдет с 12 по 14 сентября на «Заводе им. Шпагина». Мероприятие станет самым крупным в России и привлечет лучших профессиональных шеф-поваров, кулинаров и других ценителей гастрономических изысков. Российские шефы проведут для всех желающих мастер-классы и лекции из области кулинарии.
14 сентября в самом центре краевой столицы, на городской эспланаде, будет организована ярмарка, посвященная продукции участников проекта «Покупай пермское». Приглашенные в качестве экспертов шеф-повара приготовят для участников борщ полностью состоящий из местных продуктов.
Вторым не менее важным событием начала осени станет кинофестиваль «Флаэртиана». Он пройдет с 20 по 27 сентября. Фестиваль назван в честь режиссера документального кино Роберта Флаэрти, который и заложил основы жанра. Сюжет его фильмов строится на одном приеме: «Человек проживает на экране часть жизни, которая сформулирована режиссером по законам драматургии».
В программу фестиваля войдут три конкурсные секции: международная, национальная и студенческая. Этой осенью зрители смогут погрузиться в атмосферу фильмов, снятых в 2023–2024 годах в России, а также странах Европы и Азии. Их сюжет незамысловат, поскольку фильмы рассказывают о жизни обычных людей и бытовых ситуациях: многие занимаются поиском себя и своего места, борются за семейное счастье, моментами реализуют детские мечты, а также проявляют преданность своему делу.
Октябрьскую сессию откроет Всероссийский форум «Дети едут к детям», который пройдет в краевой столице со 2 по 4 октября. Благодаря форуму осенние каникулы для многих прикамских школьников станут плодотворными. Отмечается, что форум пройдет под знаком «2024 год — Год семьи».
Эксперты в области детского и семейного туризма продемонстрируют готовые техники для развития направления в разных регионах России. В рамках форума будет обсуждаться создание единого стандарта детских путешествий в стране. Помимо этого, ведущие практики в сфере детского туризма расскажут о методах изучения и планирования детского туризма для педагогов и молодых семей.
Концепцию форума активно поддержала платформа «Россия — страна возможностей» в ходе первого российского Форума гостеприимства в 2023 году. Основной задумкой форума является формирование различных жизненных и ценностных ориентиров для молодежи через туризм.
Завершит каскад мероприятий «Всероссийский круизный форум», который стартует в краевой столице 2 октября и продлится до 4 октября. В рамках форума пройдет ведущая отраслевая конференция, которая соберет лидеров речного круизного туризма и пассажирского транспорта за одним столом. Представители речного туризма обсудят такие темы, как «Речные круизы как драйвер для развития внутреннего туризма», «Модернизацию круизного флота и современное судостроение», а также «Инфраструктуру речного туризма и комплексное развитие прибрежных территорий» и поразмышляют на тему «Большой роли малых рек и городов». Кроме того представители речного бизнеса поделятся своими мыслями на тему «Синергии идей и практики регионов».
Помимо представителей речного туризма со всего края форум объединит федеральные и региональные органы власти, руководителей круизных операторов, турагентств и судостроительных компаний, учреждений образования, поставщиков различных услуг и СМИ.
Организатором «Всероссийского круизного форума» выступит Минтуризма Прикамья при активном участии Оргкомитета всероссийских деловых мероприятий «Реки.Круизы.Маршруты».
На официальном туристическом портале можно узнать о других фестивалях и туристических достопримечательностях края.