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Posted Сегодня, 14:40

Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

Обнародован прогноз погоды в Перми на 31 августа и 1 сентября

Стало известно, какой погодой Пермь проводит лето

30 августа 2024, 14:40
Фото: properm.ru

Обнародован прогноз погоды в Перми на 31 августа и 1 сентября

Выходные будут прохладными, но без осадков.

По данным Яндекс Погоды, в субботу, 31 августа, в Перми ожидается облачная погода, без осадков. Утром температура воздуха в последний день лета составит +9°…+14°, а днем воздух прогреется до +14°…+16°. Скорость ветра достигнет 3,3 м/с.

В воскресенье, 1 сентября, в Перми будет преимущественно ясно, местами возможна небольшая облачность. Утром температура воздуха составит +5°…+14°, днем поднимется до +15°…+19°, а ночью опустится до +10°…+14°. Скорость ветра достигнет 2,7 м/с.

В понедельник, 2 сентября, днем температурный фон в Пермском крае поднимется до 19…24°С, в Перми — до 21°С. При этом ночью прогнозируется 4…9°С, в Перми около 8°С, сообщили специалисты Пермского ЦГМС.

По данным синоптиков, в этот день будет сухо. В некоторых районах возможен небольшой дождь. Ветер западный — ночью слабый, днём умеренный.

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#Прогноз погоды#Пермь#Погода
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