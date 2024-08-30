Стало известно, какой погодой Пермь проводит лето

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По данным Яндекс Погоды, в субботу, 31 августа, в Перми ожидается облачная погода, без осадков. Утром температура воздуха в последний день лета составит +9°…+14°, а днем воздух прогреется до +14°…+16°. Скорость ветра достигнет 3,3 м/с.
В воскресенье, 1 сентября, в Перми будет преимущественно ясно, местами возможна небольшая облачность. Утром температура воздуха составит +5°…+14°, днем поднимется до +15°…+19°, а ночью опустится до +10°…+14°. Скорость ветра достигнет 2,7 м/с.
В понедельник, 2 сентября, днем температурный фон в Пермском крае поднимется до 19…24°С, в Перми — до 21°С. При этом ночью прогнозируется 4…9°С, в Перми около 8°С, сообщили специалисты Пермского ЦГМС.
По данным синоптиков, в этот день будет сухо. В некоторых районах возможен небольшой дождь. Ветер западный — ночью слабый, днём умеренный.