Студентка из Перми арестована за участие в «террористической организации»

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Пермский краевой суд счел обоснованным взятие под стражу студентки первого курса Пермского государственного медицинского университета Инги Морозовой. 18-летняя девушка привлечена к уголовной ответственности за участие в «организации» NS/WP Crew, признанной в РФ террористической, сообщает «РБК-Пермь».
Расследование в отношении Инги Морозовой, выпускницы пермской гимназии №11 им. Сергея Дягилева, УФСБ по Пермскому краю начало 21 августа. На другой день студентку задержали, допросили и отправили в ИВС. 23 августа Ленинский районный суд Перми избрал мерой пресечения содержание под стражей.
В заседании апелляционной инстанции Пермского краевого суда 29 августа Морозова участвовала по видеосвязи из СИЗО-5.
В ходе заседания суда был оглашен протокол допроса, проведенного в селе Барда. Свидетель Мурзыев подтвердил свои прежние показания от 22 августа. По его словам, с помощью интернет-переписки Морозова предлагала вступить в террористическую организацию National-Socialism/White Power (NS/WP Crew). Присылала картинки поджогов «нерусских».
Сама Морозова отрицает такие действия, считает оговором изобличающие показания свидетелей.
Морозовой вменено вступление в «террористическую организацию National-Socialism/White Power (NS/WP Crew)» в августе 2022 года. В 17-летнем возрасте, то есть в 2023 году, она склоняла к вступлению двух взрослых мужчин, полагает следствие. По обвинению об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) грозит от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.
Прокурор заявил на апелляционных слушаниях, что в действиях Морозовой могут быть усмотрены признаки и другого особо тяжкого преступления против общественной безопасности — вербовки для совершения террористических преступлений (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ). Наказание — от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом от 300 тыс. до 700 тыс. рублей. Также прокурор сообщил, что при другой, более мягкой мере пресечения, невозможно обеспечить её изоляцию. Он добавил, что в день задержания Морозова намеревалась вылететь из Перми в Ереван с последующим выездом в Кишинев.
13 августа, судья Центрального окружного военного гарнизонного суда Алексей Колесников рассмотрел апелляционные жалобы защиты и третьих лиц на приговор бывшему сотруднику ФСБ Григорию Царегородцеву. Он был осужден за взятку в 160 млн рублей, полученную от группы пермских хакеров. Деньги полагались ему как за бездействие, так и за решение вопросов о прекращении возбужденного в отношении них уголовного дела.
Приговор Пермского гарнизонного военного суда был отменен, дело вернули на новое рассмотрение в другом составе суда, сообщили журналисту Properm.ru в апелляционной инстанции.