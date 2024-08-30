Студентка из Перми арестована за участие в «террористической организации»

Прокурор заявил на апелляционных слушаниях, что в действиях Морозовой могут быть усмотрены признаки и другого особо тяжкого преступления против общественной безопасности — вербовки для совершения террористических преступлений (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ). Наказание — от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом от 300 тыс. до 700 тыс. рублей. Также прокурор сообщил, что при другой, более мягкой мере пресечения, невозможно обеспечить её изоляцию. Он добавил, что в день задержания Морозова намеревалась вылететь из Перми в Ереван с последующим выездом в Кишинев.