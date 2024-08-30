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«Телта» проиграла иск основному заказчику средств связи для Минобороны

«Телта» проиграла иск основному заказчику средств связи для Минобороны

30 августа 2024, 11:46
Фото: Изображение Midjourney
Пермский завод «Телта» в 2015 году получил госконтракт на поставку телекоммуникационного оборудования для нужд «Воентелекома» на сумму 163,6 млн рублей.

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск АО «Воентелеком», крупнейшего заказчика пермской «Телты». Оператор систем проводной связи последним из подразделений Минобороны РФ вышел с требованиями к телефонному заводу в июне 2024 года. Сумма иска составила 12,5 млн рублей. Судебное акт пока не опубликован, иск был удовлетворен в одно заседание.

Из открытых данных известно, что «Телта» в 2015 году получил госконтракт на поставку телекоммуникационного оборудования для нужд «Воентелекома» на сумму 163,6 млн рублей. В системе госзакупок или других открытых данных иных договоров с данным предприятием не указывается. В тот же период между Минобороны и «Телтой» был заключен госконтракт на поставку полевого телефонного аппарата ТА-88 на сумму 278,9 млн рублей. Обе поставки должны были завершиться в 2016 году. Как известно из материалов дел, исполнение этих контрактов курировал задержанный в мае генерал-лейтенант Вадим Шамарин.

В 2022 году «Воентелеком» взыскивал с пермского предприятия незначительную сумму, связанную с исполнением обязательств — речь идет о 15 тыс. рублей.

Ранее по подозрению во взятке от руководства завода арестовали начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Шамарина. Следствие считает, что он получил от бывшего гендиректора «Телты» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной 36 млн рублей. Посредником выступал военпред Минобороны Алексей Пальмов. Еще один фигурант этого дела — бывший владелец «Телты» Игорь Морозов. Судья Таганского суда Светлана Спицына 3 сентября начнет рассматривать это уголовное дело. Всем четверым обвиняемым инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.

С 2022 года Минобороны активно судится с пермским телефонным заводом. За это время было подано десять исков от самого военного ведомства и несколько — от связанных с ним структур. Сейчас общий объем требований заказчиков к «Телте» в судах составляет порядка 90 млн рублей.

Московский суд арестовал акции и имущество бывшего акционера «Телты» Игоря Морозова
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#Общество#Суд#Экономика#Пермский край#Коррупция#Коррупция в армии
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