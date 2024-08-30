«Телта» проиграла иск основному заказчику средств связи для Минобороны

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск АО «Воентелеком», крупнейшего заказчика пермской «Телты». Оператор систем проводной связи последним из подразделений Минобороны РФ вышел с требованиями к телефонному заводу в июне 2024 года. Сумма иска составила 12,5 млн рублей. Судебное акт пока не опубликован, иск был удовлетворен в одно заседание.
Из открытых данных известно, что «Телта» в 2015 году получил госконтракт на поставку телекоммуникационного оборудования для нужд «Воентелекома» на сумму 163,6 млн рублей. В системе госзакупок или других открытых данных иных договоров с данным предприятием не указывается. В тот же период между Минобороны и «Телтой» был заключен госконтракт на поставку полевого телефонного аппарата ТА-88 на сумму 278,9 млн рублей. Обе поставки должны были завершиться в 2016 году. Как известно из материалов дел, исполнение этих контрактов курировал задержанный в мае генерал-лейтенант Вадим Шамарин.
В 2022 году «Воентелеком» взыскивал с пермского предприятия незначительную сумму, связанную с исполнением обязательств — речь идет о 15 тыс. рублей.
Ранее по подозрению во взятке от руководства завода арестовали начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Шамарина. Следствие считает, что он получил от бывшего гендиректора «Телты» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной 36 млн рублей. Посредником выступал военпред Минобороны Алексей Пальмов. Еще один фигурант этого дела — бывший владелец «Телты» Игорь Морозов. Судья Таганского суда Светлана Спицына 3 сентября начнет рассматривать это уголовное дело. Всем четверым обвиняемым инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.
С 2022 года Минобороны активно судится с пермским телефонным заводом. За это время было подано десять исков от самого военного ведомства и несколько — от связанных с ним структур. Сейчас общий объем требований заказчиков к «Телте» в судах составляет порядка 90 млн рублей.