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Убийца женщины и девочки в Чусовом мог забрать с собой еще одного ребенка

Убийца женщины и девочки в Чусовом мог забрать с собой еще одного ребенка

30 августа 2024, 05:41
Фото: Изображение Midjourney
У погибшей молодой мамы был еще маленький сын, пишут СМИ.

Убийца женщины и девочки из Чусового мог забрать с собой еще одного ребенка. По данным СМИ, у погибшей мамы был младший сын.

Тела 28-летней девушки и ее семилетней дочки были найдены в одной из квартир Чусового 29 августа. По подозрению в их убийстве ищут Артема Бучина, дважды судимого ранее. По данным Properm.ru, он был сожителем своей жертвы, но не отцом девочки. При этом, как сообщает «Вкурсе.ру», у молодой мамы был еще младший сын. По информации источников 59. ru, убийца мог забрать ребенка с собой.

Артем Бучин был судим в 2018 году за грабеж, а в 2023-м — за изнасилование и убийство 23-летней медсестры. Тогда Пермский краевой суд приговорил его к 20 годам лишения свободы.

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