Убийца женщины и девочки в Чусовом мог забрать с собой еще одного ребенка

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:52
Убийца женщины и девочки из Чусового мог забрать с собой еще одного ребенка. По данным СМИ, у погибшей мамы был младший сын.
Тела 28-летней девушки и ее семилетней дочки были найдены в одной из квартир Чусового 29 августа. По подозрению в их убийстве ищут Артема Бучина, дважды судимого ранее. По данным Properm.ru, он был сожителем своей жертвы, но не отцом девочки. При этом, как сообщает «Вкурсе.ру», у молодой мамы был еще младший сын. По информации источников 59. ru, убийца мог забрать ребенка с собой.
Артем Бучин был судим в 2018 году за грабеж, а в 2023-м — за изнасилование и убийство 23-летней медсестры. Тогда Пермский краевой суд приговорил его к 20 годам лишения свободы.