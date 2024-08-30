Убийца женщины и девочки в Чусовом мог забрать с собой еще одного ребенка

Тела 28-летней девушки и ее семилетней дочки были найдены в одной из квартир Чусового 29 августа. По подозрению в их убийстве ищут Артема Бучина, дважды судимого ранее. По данным Properm.ru, он был сожителем своей жертвы, но не отцом девочки. При этом, как сообщает «Вкурсе.ру», у молодой мамы был еще младший сын. По информации источников 59. ru, убийца мог забрать ребенка с собой.