В Чусовом жестоко убили молодую маму и ее маленькую дочь

По соцсетям разошлось фото ориентировки на подозреваемого в убийстве. Согласно ей, убийцей мог оказаться Артем Бучин 1996 года рождения. Согласно картотеке Чусовского городского суда, полный тезка подозреваемого был осужден в 2018 году за грабеж, а в 2023 году, по данным Properm.ru, Пермский край осудил его за убийство и изнасилование. Как сообщают источники, подозреваемый был сожителем убитой девушки, но не был отцом ее ребенка.