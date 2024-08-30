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В Чусовом жестоко убили молодую маму и ее маленькую дочь

В Чусовом жестоко убили молодую маму и ее маленькую дочь

30 августа 2024, 04:39
Фото: Изображение Midjourney
Подозревают ранее судимого мужчину.

Ранее судимого мужчину подозревают в убийстве молодой мамы и ее маленькой дочки. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР. По данным Properm.ru, убийцей мог быть сожитель девушки.

Тело женщины 1996 года рождения и девочки 2017 года рождения нашли 29 августа в одной из квартир в Чусовом. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ход и результаты расследования дела находятся на особом контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина.

По соцсетям разошлось фото ориентировки на подозреваемого в убийстве. Согласно ей, убийцей мог оказаться Артем Бучин 1996 года рождения. Согласно картотеке Чусовского городского суда, полный тезка подозреваемого был осужден в 2018 году за грабеж, а в 2023 году, по данным Properm.ru, Пермский край осудил его за убийство и изнасилование. Как сообщают источники, подозреваемый был сожителем убитой девушки, но не был отцом ее ребенка.

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#Убийство#Изнасилование#Чусовой#Погиб ребенок#Двойное убийство
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