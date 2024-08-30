В Модульбанке рассказали об обновлении функционала облачных касс

Сервис облачных касс способен не только принимать платежи, но и выбивать облачные чеки, которые создаются в приложении. Физическая касса получает данные после того, как покупатель определился со способом оплаты, и затем отправляет данные в ОФД и ФНС, а клиент получает чек в электронном формате. Все платежные операции, проходящие таким путем, защищены. С помощью облачных касс можно использовать неограниченное число смартфонов, чтобы принимать платежи.