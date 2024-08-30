В Модульбанке рассказали об обновлении функционала облачных касс

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:20
Тогда кассовые аппараты были обязательным инструментом для бизнеса, однако с развитием технологий, в частности мобильных и интернет-платежей, компании все чаще переходят на облачные кассы. Эти системы позволяют обрабатывать платежи онлайн без необходимости в физических кассовых аппаратах, пишет newsnn.ru.
Первую облачную кассу в России разработала компания «Бизнес.Ру Онлайн-Чеки» в 2017 году, став пионером в области облачной фискализации. Благодаря простоте в использовании и экономии времени и средств на обслуживание облачные кассы быстро начали набирать популярность среди интернет-магазинов и компаний, работающих в сфере электронной коммерции.
Сегодня каждому банку необходимы собственные облачные кассовые сервисы. В противном случае ему будет трудно сохранять конкурентоспособность на рынке финансовых услуг, особенно если его основная аудитория — малый и средний бизнес.
Например, Модульбанк, который позиционирует себя как предпринимательский хаб с ресурсами для развития, недавно усовершенствовал свой сервис удаленной фискализации. Теперь владельцы интернет-магазинов и курьерских служб могут пользоваться им прямо со своего смартфона.
Данный сервис позволяет принимать платежи, формировать облачные чеки и отправлять данные в ОФД и ФНС. Все операции при этом находятся под надежной защитой. Количество смартфонов, используемых для удаленной обработки платежей, может быть неограниченным, с единым центром управления.
Сервис облачных касс способен не только принимать платежи, но и выбивать облачные чеки, которые создаются в приложении. Физическая касса получает данные после того, как покупатель определился со способом оплаты, и затем отправляет данные в ОФД и ФНС, а клиент получает чек в электронном формате. Все платежные операции, проходящие таким путем, защищены. С помощью облачных касс можно использовать неограниченное число смартфонов, чтобы принимать платежи.
Данный сервис выглядит очень перспективным, поэтому ключевые банки страны занимаются развитием подобного продукта. Так облачная касса Альфа-Банка называется «Альфа-Касса», а сервис от Сбербанка — «Онлайн-касса Эвотор».
Перспективы облачных касс выглядят многообещающе. Учитывая рост цифровизации и развитие электронной коммерции, потребность в новых облачных кассовых решениях продолжит возрастать. Однако, возможно, вскоре на рынке появится что-то совершенно инновационное, способное вновь изменить мир до неузнаваемости.