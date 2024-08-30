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В Перми будут судить еще одного поставщика контрафактных медицинских халатов

В Перми будут судить еще одного поставщика контрафактных медицинских халатов

30 августа 2024, 10:00
Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru / properm.ru
Это уже не первое уголовное дело о поставке на базу медицинского резерва контрафактных медицинских изделий.

Директора ООО «РеалСервис» из Ульяновска Рената Ямбаева будут судить в Перми за мошенничество и поставку фальсифицированных медицинских изделий — одноразовых халатов. Дело будут рассматривать в Ленинском районном суде.

Как сообщили в региональном СУ СКР, расследование уголовного дела завершено. Ямбаеву инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий).

Ренат Ямбаев был задержан в Ульяновске 1 ноября 2023 года. На следующий день Свердловский районный суд Перми отправил его в СИЗО. Осенью 2021 года под видом изготовленной в ООО «Чистый мир» поставлена в ГКУЗ Пермского края «МЦ „Резерв“ фейковая продукция. Контракты на поставку 1 197 063 штук медицинских халатов были заключены на общую сумму 116 млн. рублей. В причастности к сделке также был заподозрен Максим Шпилевой, тогда он был директором фирмы Рената Ямбаева.

Следствием было установлено, что Ямбаев, в составе группы лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, в период с ноября 2021 года по январь 2022 года поставил в медицинские учреждения, расположенные на территории города Перми и Пермского края, фальсифицированные, незарегистрированные и некачественные медицинские изделия. Медицинские изделия были оплачены за счет денежных средств, выделенных из бюджета Пермского края, распорядителем которых являлось Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края.

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#Происшествия#Общество#Суд#Пермь#Коррупция
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