В Перми будут судить еще одного поставщика контрафактных медицинских халатов

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Updated Сегодня, 10:32
Директора ООО «РеалСервис» из Ульяновска Рената Ямбаева будут судить в Перми за мошенничество и поставку фальсифицированных медицинских изделий — одноразовых халатов. Дело будут рассматривать в Ленинском районном суде.
Как сообщили в региональном СУ СКР, расследование уголовного дела завершено. Ямбаеву инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий).
Ренат Ямбаев был задержан в Ульяновске 1 ноября 2023 года. На следующий день Свердловский районный суд Перми отправил его в СИЗО. Осенью 2021 года под видом изготовленной в ООО «Чистый мир» поставлена в ГКУЗ Пермского края «МЦ „Резерв“ фейковая продукция. Контракты на поставку 1 197 063 штук медицинских халатов были заключены на общую сумму 116 млн. рублей. В причастности к сделке также был заподозрен Максим Шпилевой, тогда он был директором фирмы Рената Ямбаева.
Следствием было установлено, что Ямбаев, в составе группы лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, в период с ноября 2021 года по январь 2022 года поставил в медицинские учреждения, расположенные на территории города Перми и Пермского края, фальсифицированные, незарегистрированные и некачественные медицинские изделия. Медицинские изделия были оплачены за счет денежных средств, выделенных из бюджета Пермского края, распорядителем которых являлось Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края.