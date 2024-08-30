В Перми будут судить еще одного поставщика контрафактных медицинских халатов

Ренат Ямбаев был задержан в Ульяновске 1 ноября 2023 года. На следующий день Свердловский районный суд Перми отправил его в СИЗО. Осенью 2021 года под видом изготовленной в ООО «Чистый мир» поставлена в ГКУЗ Пермского края «МЦ „Резерв“ фейковая продукция. Контракты на поставку 1 197 063 штук медицинских халатов были заключены на общую сумму 116 млн. рублей. В причастности к сделке также был заподозрен Максим Шпилевой, тогда он был директором фирмы Рената Ямбаева.