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На городской эспланаде в Перми 29 августа открылся музей шоколада «Конфектория»

В Перми на городской эспланаде открыли музей шоколада «Конфектория»

30 августа 2024, 07:04
Фото: Конфектория | Первый музей сладостей в Перми Вконтакте

На городской эспланаде в Перми 29 августа открылся музей шоколада «Конфектория»

В здании расположится сразу несколько пространств, в том числе интерактивная зона для мастер-классов и лекторий.

В центре Перми, на городской эспланаде, в одном из зданий-«холмов» по ул. Попова 14\3 начал работу музейно-туристический центр шоколада «Конфектория». Об этом сообщили в группе в соцсети Вконтакте краевого минэкономразвития.

Музей включает в себя сразу несколько пространств: экспозицию, которая рассказывает об истории сладостей, а также интерактивную зону для мастер-классов, пространство для лекций и встреч. В здании также расположится сувенирная лавка с гастрономическими «сладкими» брендами.

Проект музея представляет собой государственно-частное партнерство. Инициатором концессии выступила компания «СладКон». На обустройство пермского музея шоколада инвестор выделил порядка 14 млн рублей.

Напомним, что весной 2023 года правительство Пермского края и одна из структур кондитерской фабрики «Пермская» подписали концессию о создании музея шоколадного мастерства. Для этого владельцу передадут один из «холмов» на эспланаде площадью 311 кв. м. сроком на 20 лет.

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#Пермь#Инвестиции#Лекции#Сладости#Музей шоколада#Мастер-классы#Кондитерская фабрика#Шоколадное мастерство
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