В Перми на городской эспланаде открыли музей шоколада «Конфектория»

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В центре Перми, на городской эспланаде, в одном из зданий-«холмов» по ул. Попова 14\3 начал работу музейно-туристический центр шоколада «Конфектория». Об этом сообщили в группе в соцсети Вконтакте краевого минэкономразвития.
Музей включает в себя сразу несколько пространств: экспозицию, которая рассказывает об истории сладостей, а также интерактивную зону для мастер-классов, пространство для лекций и встреч. В здании также расположится сувенирная лавка с гастрономическими «сладкими» брендами.
Проект музея представляет собой государственно-частное партнерство. Инициатором концессии выступила компания «СладКон». На обустройство пермского музея шоколада инвестор выделил порядка 14 млн рублей.
Напомним, что весной 2023 года правительство Пермского края и одна из структур кондитерской фабрики «Пермская» подписали концессию о создании музея шоколадного мастерства. Для этого владельцу передадут один из «холмов» на эспланаде площадью 311 кв. м. сроком на 20 лет.