В Перми на городской эспланаде открыли музей шоколада «Конфектория»

Музей включает в себя сразу несколько пространств: экспозицию, которая рассказывает об истории сладостей, а также интерактивную зону для мастер-классов, пространство для лекций и встреч. В здании также расположится сувенирная лавка с гастрономическими «сладкими» брендами.