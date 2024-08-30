В Перми в День знаний пройдет осенний фестиваль на городской набережной

Продолжат программу фестиваля пневмокуклы, которые появятся в 15:00. Также в промежуток с 13:00 до 16:00 состоятся показательные выступления собак. А у причалов №6 и №7 на набережной все любители хвостатых смогут пообщаться с самоедами.