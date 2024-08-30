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Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

В Перми 1 сентября на набережной Камы пройдет Осенний фестиваль

В Перми в День знаний пройдет осенний фестиваль на городской набережной

30 августа 2024, 07:35
Фото: телеграм-канал «Большая Пермь»

В Перми 1 сентября на набережной Камы пройдет Осенний фестиваль

Детей и их родителей ожидают рота барабанщиков, аттракционы и встреча с собаками.

Первый день осени принесет в краевую столицу уличные фестивали и спектакли, а также танцевальные марафоны, об этом сообщает администрация Перми.

Все начнется в 13:00. Фестиваль откроет рота барабанщиков, а после состоится торжественное построение личного состава Пермского президентского кадетского училища войск нацгвардии.

Также в это же время начнет работать место для игр и аттракционов «Перемена»

Так, в разных частях набережной пройдет театрализованные представления и уличные спектакли, а также проведут мастер-классы по гончарному и столярному мастерству.

Продолжат программу фестиваля пневмокуклы, которые появятся в 15:00. Также в промежуток с 13:00 до 16:00 состоятся показательные выступления собак. А у причалов №6 и №7 на набережной все любители хвостатых смогут пообщаться с самоедами.

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#Пермь#Собаки#Фестиваль#Аттракционы#День знаний#Спектакли#Мастер-классы#Самоеды#Городская набережная#Танцевальные марафоны
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