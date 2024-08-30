В Перми в День знаний пройдет осенний фестиваль на городской набережной

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Первый день осени принесет в краевую столицу уличные фестивали и спектакли, а также танцевальные марафоны, об этом сообщает администрация Перми.
Все начнется в 13:00. Фестиваль откроет рота барабанщиков, а после состоится торжественное построение личного состава Пермского президентского кадетского училища войск нацгвардии.
Также в это же время начнет работать место для игр и аттракционов «Перемена»
Так, в разных частях набережной пройдет театрализованные представления и уличные спектакли, а также проведут мастер-классы по гончарному и столярному мастерству.
Продолжат программу фестиваля пневмокуклы, которые появятся в 15:00. Также в промежуток с 13:00 до 16:00 состоятся показательные выступления собак. А у причалов №6 и №7 на набережной все любители хвостатых смогут пообщаться с самоедами.