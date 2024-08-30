В Перми вновь запускают ранее отменённый трамвайный маршрут

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
По временной схеме возобновит работу трамвайный маршрут №11. Из-за ремонта путей в Индустриальном районе маршрут будет курсировать сообщением «Станция Пермь II — Микрорайон Висим» по улице Революции, сообщают в администрации Перми.
Кроме того, с началом учебного года у школьников и студентов, а также возвращением людей из отпусков, будет скорректировано расписание движения и увеличено количество отправлений.
С 1 августа в Перми трамваи перестали ходить по самой новой линии на участке ул. Революции от ул. Куйбышева до ул. Сибирской. Ранее здесь останавливался трамвай №5.