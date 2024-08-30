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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Отменённый трамвайный маршрут №11 в Перми запускают по временной схеме

В Перми вновь запускают ранее отменённый трамвайный маршрут

30 августа 2024, 12:25
Фото: properm.ru

Отменённый трамвайный маршрут №11 в Перми запускают по временной схеме

К началу учебного года будет увеличено количество транспорта на городских маршрутах

По временной схеме возобновит работу трамвайный маршрут №11. Из-за ремонта путей в Индустриальном районе маршрут будет курсировать сообщением «Станция Пермь II — Микрорайон Висим» по улице Революции, сообщают в администрации Перми.

Кроме того, с началом учебного года у школьников и студентов, а также возвращением людей из отпусков, будет скорректировано расписание движения и увеличено количество отправлений.

С 1 августа в Перми трамваи перестали ходить по самой новой линии на участке ул. Революции от ул. Куйбышева до ул. Сибирской. Ранее здесь останавливался трамвай №5.

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#Пермская езда#Пермь#Общественный транспорт
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