В Пермском крае замедлился рост цен на топливо

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
С 20 по 26 августа средняя стоимость бензина в Пермском крае составила 58 руб. 5 копеек, увеличившись за неделю на 2 копейки. В стоимости вырос только бензин марки А-92. Информация об этом появилась на сайте Росстата.
Бензин марки А-92 подорожал на 6 копеек, цена за литр топлива составила 53 руб. 37 копеек. Изменения стоимости не претерпели марки бензина А-95 и А-98, сложившись в 58 руб. 3 копейки и 74 руб 74 копейки соответственно. Цена на дизельное топливо в регионе составила 67 руб. 27 копейки.
При этом Пермский край продолжает оставаться лидером по цене автомобильного топлива в Приволжском федеральном округе.