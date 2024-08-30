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Updated Сегодня, 03:13

Во второй половине августа в Пермском крае замедлился рост цен на бензин

В Пермском крае замедлился рост цен на топливо

30 августа 2024, 03:11
Фото: Изображение Midjourney

Во второй половине августа в Пермском крае замедлился рост цен на бензин

Средняя цена на литр бензина в регионе составила 58 руб. 5 копеек.

С 20 по 26 августа средняя стоимость бензина в Пермском крае составила 58 руб. 5 копеек, увеличившись за неделю на 2 копейки. В стоимости вырос только бензин марки А-92. Информация об этом появилась на сайте Росстата.

Бензин марки А-92 подорожал на 6 копеек, цена за литр топлива составила 53 руб. 37 копеек. Изменения стоимости не претерпели марки бензина А-95 и А-98, сложившись в 58 руб. 3 копейки и 74 руб 74 копейки соответственно. Цена на дизельное топливо в регионе составила 67 руб. 27 копейки.

При этом Пермский край продолжает оставаться лидером по цене автомобильного топлива в Приволжском федеральном округе.

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#Пермский край#Росстат#Дизельное топливо#Приволжский федеральный округ#Цены на топливо
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