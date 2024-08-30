В пермском отеле Radisson откроют гриль-ресторан зарубежного бренда

Отель будет пятизвездочным, рассчитанным на 158 номеров. На самом верхнем этаже расположится бассейн, тренажерный зал и круглосуточный ресторан с панорамным видом на краевую столицу. Помимо этого, в отеле будут работать несколько конференц-залов на 1 тыс. человек. Отмечается, что разрешение на строительство 21-этажной гостиницы в МФЦ «Эспланада» компании-застройщику выдали еще в 2020 году. Однако завершили его только этим летом, однако в эксплуатацию пока не сдали.