В пермском отеле Radisson откроют гриль-ресторан зарубежного бренда

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 06:31
В Перми откроется гриль-ресторан Stoke. Он откроется на третьем этаже отеля Radisson в конце 2024 года, пишет «Коммерсант-Прикамье».
Ранее бренд Stoke не был представлен на российском рынке. При этом заведение работает в отелях Radisson Hotel Group за рубежом. По словам экспертов, новый ресторан в гостинице сможет побороться за званием заведения с «высокой кухней».
Девелопер ООО «Проспект Пермь» сейчас активно ищет шеф-повара для ресторана. «Новый отель Radisson в Перми скоро начнет свою работу. Мы в поиске опытного и увлеченного шеф-повара, который будет полностью отвечать за кухню, продвижение и рост как отельного, так и ресторанного бизнеса», — отмечается в объявлении на hh.ru.
Отель, который расположен по адресу ул. Петропавловская, 77, станет так называемой второй очередью многофункционального комплекса «Эспланада». Первым в ней стоит ТЦ «iMall Эспланада». Подрядчиком выступает ГК «Проспект» из Екатеринбурга. Проект находится в статусе «приоритетный инвестиционный». После окончания строительства комплекс предстанет в виде трех частей: ТЦ «iMall Эспланада», отеля Radisson, а также конгресс-холла. Работы завершат к 2027 году. Примерный объем инвестиций обойдется примерно в 15 млрд руб.
Отель будет пятизвездочным, рассчитанным на 158 номеров. На самом верхнем этаже расположится бассейн, тренажерный зал и круглосуточный ресторан с панорамным видом на краевую столицу. Помимо этого, в отеле будут работать несколько конференц-залов на 1 тыс. человек. Отмечается, что разрешение на строительство 21-этажной гостиницы в МФЦ «Эспланада» компании-застройщику выдали еще в 2020 году. Однако завершили его только этим летом, однако в эксплуатацию пока не сдали.
Как отметили в краевом Агентстве инвестиционного развития, курирующем проект МФЦ, ресторанная служба отеля Radisson будет представлена в нескольких направлениях: ресторан Stoke, лобби-бар и банкетная группа.
«Концепция ресторана подразумевает современное видение классических мясных блюд на гриле», — отметили в Агентстве.
По данным открытых источников, ресторан Stoke работает на первом этаже ливерпульской гостиницы Radisson RED Hotel. Как отмечают в британском издании confidentials.com, ресторан открылся вместе с отелем премиальной сети в Ливерпуле в 2022 году. Заведение специализируется на блюдах, приготовленных на гриле.
Отметим, что в другом современном гостиничном комплексе, застройщиком которого выступает UDS по ул. Окулова, 14, также планируют открыть ресторан с видом на город. Заведение будет оформлено в стиле итальянской кухни, а откроет его известный ресторатор Уиллиам Ламберти, который переехал в Россию в 90-х годах.