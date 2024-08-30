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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

В Прикамье активно продолжается строительство поликлиник и больниц

В Прикамье активно продолжается строительство поликлиник и больниц

30 августа 2024, 13:26
Фото: стадияздоров.рф
Сейчас в регионе идет строительство восьми медицинских учреждений.

В Пермском крае продолжается активное возведение поликлиник и больниц. В настоящий момент на этапе строительства находятся восемь объектов — поликлиника в Чусовом, лечебный корпус в Юрле, детская поликлиника в Мотовилихинском районе Перми, поликлиники в м/р Гайва Орджоникидзевского района и м/р Молодежный, поликлиника во Фролах, корпус поликлиники фтизиопульмонологического диспансера, поликлиника в Кондратово и краевой онкоцентр.

Как сообщает Министерство строительства Пермского края, в 2024 году планируется начать возведение поликлиник в Осе и в Октябрьском.

Лечебный корпус в поселке Октябрьский

В августе текущего года КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» выдало заключение на возведение лечебного корпуса в Октябрьском. Трехэтажное здание разместится на территории более 4 тыс. кв. м. на ул. Ленина. 81. Вместимость объекта составит 55 койко-мест. В медицинском учреждении предполагается обустройство приемного, хирургического, терапевтического и педиатрического отделения, а также пищеблок.

Приемно-диагностического отделение будет включать смотровой кабинет, родовую для экстренных случаев, перевязочные и рентгенологический кабинет. Кроме того, будут также размещены блок стерилизации, дезинфекционное отделение и станция медицинских газов.

Поликлиника в микрорайоне Молодежный в Перми

Также в этом месяце ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» (УКС) получило разрешение на строительство поликлиники в м/р Молодежный в Перми. Ранее сообщалось, что ранее проект строительства был также одобрен государственной экспертизой. Медицинская поликлиника для взрослых появится на территории больничного корпуса на ул. Лобачевского, 26.

Поликлиника будет рассчитана на 200 посещений в смену. Отмечается, что при ней предусмотрены предусмотрена женская консультация и дневной стационар на пять коек.

Возведение объекта происходит в рамках краевой Адресной инвестиционной программы и национального проекта «Здравоохранение».

Поликлиника в деревне Кондратово

Как указывают региональные власти, УКС получило разрешение на возведение поликлиники в деревне Кондратово. Работы по строительству объекта уже начались. Учреждение появится на ул. Яблокова, рядом с построенной школой. Мощность поликлиники составит 100 посещений в смену. Кроме кабинетов врачей здесь будут оборудованы помещения УЗИ и функциональной диагностики. Также к обустройству предполагаются блок рентгендиагностики и дневной стационар по терапевтическому профилю на шесть коек.

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