В Прикамье активно продолжается строительство поликлиник и больниц

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
В Пермском крае продолжается активное возведение поликлиник и больниц. В настоящий момент на этапе строительства находятся восемь объектов — поликлиника в Чусовом, лечебный корпус в Юрле, детская поликлиника в Мотовилихинском районе Перми, поликлиники в м/р Гайва Орджоникидзевского района и м/р Молодежный, поликлиника во Фролах, корпус поликлиники фтизиопульмонологического диспансера, поликлиника в Кондратово и краевой онкоцентр.
Как сообщает Министерство строительства Пермского края, в 2024 году планируется начать возведение поликлиник в Осе и в Октябрьском.
В августе текущего года КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» выдало заключение на возведение лечебного корпуса в Октябрьском. Трехэтажное здание разместится на территории более 4 тыс. кв. м. на ул. Ленина. 81. Вместимость объекта составит 55 койко-мест. В медицинском учреждении предполагается обустройство приемного, хирургического, терапевтического и педиатрического отделения, а также пищеблок.
Приемно-диагностического отделение будет включать смотровой кабинет, родовую для экстренных случаев, перевязочные и рентгенологический кабинет. Кроме того, будут также размещены блок стерилизации, дезинфекционное отделение и станция медицинских газов.
Также в этом месяце ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» (УКС) получило разрешение на строительство поликлиники в м/р Молодежный в Перми. Ранее сообщалось, что ранее проект строительства был также одобрен государственной экспертизой. Медицинская поликлиника для взрослых появится на территории больничного корпуса на ул. Лобачевского, 26.
Поликлиника будет рассчитана на 200 посещений в смену. Отмечается, что при ней предусмотрены предусмотрена женская консультация и дневной стационар на пять коек.
Возведение объекта происходит в рамках краевой Адресной инвестиционной программы и национального проекта «Здравоохранение».
Как указывают региональные власти, УКС получило разрешение на возведение поликлиники в деревне Кондратово. Работы по строительству объекта уже начались. Учреждение появится на ул. Яблокова, рядом с построенной школой. Мощность поликлиники составит 100 посещений в смену. Кроме кабинетов врачей здесь будут оборудованы помещения УЗИ и функциональной диагностики. Также к обустройству предполагаются блок рентгендиагностики и дневной стационар по терапевтическому профилю на шесть коек.