В Прикамье активно продолжается строительство поликлиник и больниц

Как указывают региональные власти, УКС получило разрешение на возведение поликлиники в деревне Кондратово. Работы по строительству объекта уже начались. Учреждение появится на ул. Яблокова, рядом с построенной школой. Мощность поликлиники составит 100 посещений в смену. Кроме кабинетов врачей здесь будут оборудованы помещения УЗИ и функциональной диагностики. Также к обустройству предполагаются блок рентгендиагностики и дневной стационар по терапевтическому профилю на шесть коек.



