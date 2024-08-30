В Прикамье проходит Неделя продвижения здорового образа жизни среди детей

В целях укрепления здоровья и профилактики заболеваний, детям и подросткам рекомендуется регулярно проходить профилактические осмотры. С года до 17 лет детям необходимы ежегодные обследования. Углубленные профилактические осмотры проводится у детей в 1 год, 3 года, 6, 7, 10, 14, 15, 16 и 17 лет, когда их осматривают узкие специалисты. Кроме осмотра специалистами, детская диспансеризация предполагает проведение лабораторных анализов и дополнительных обследований. Конкретный перечень их зависит от возраста ребенка, а направление на профилактические осмотры выдается участковым педиатром или медработником в образовательном учреждении, где учится ребенок.