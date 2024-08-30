В Прикамье проходит Неделя продвижения здорового образа жизни среди детей

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
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Updated Сегодня, 09:20
В Прикамье и в России в целом проходит Неделя продвижения здорового образа жизни среди детей. Она приурочена ко Дню знаний, сообщают в краевом минздраве.
Ведение здорового образа жизни — важнейшее условие сохранения здоровья любого человека, которое нужно беречь с детства. Здоровье важно поддерживать и укреплять. В этих целях детям и подросткам рекомендуется проходить профилактические осмотры для выявления заболеваний на ранних стадиях и своевременного начала лечения.
Родителям необходимо донести мысль о важности сохранения до детей, поскольку именно благодаря семье у ребенка закладывается установка на ведение здорового образа жизни. Именно мамы и папы должны объяснить своему сыну или дочери, что здоровье — важнейшая жизненная ценность, сформировать у него устойчивое сопротивление вредным привычкам: потреблению табака, алкоголя и наркотиков.
Родителям крайне важно проводить с детьми и подростками беседы о том, как полезны занятия физической культурой и спортом. В последние годы отмечается резкий спад физической активности у детей и подростков наряду с ростом числа заболеваний ожирением и сахарным диабетом среди детей.
Время, проведенное за гаджетами и высокая нагрузка в учебном году, способствуют гиподинамии, снижению концентрации внимания, нарушению психоэмоционального состояния и осанки.
В этом случае действенно работает родительский пример. Совместный семейный и здоровый досуг сформируют у детей и подростков правильные представления и ориентиры для укрепления здоровья и гармоничного развития. Если родители ведут здоровый и активный образ жизни, то, скорее всего, это же будет делать и их ребенок.
В целях укрепления здоровья и профилактики заболеваний, детям и подросткам рекомендуется регулярно проходить профилактические осмотры. С года до 17 лет детям необходимы ежегодные обследования. Углубленные профилактические осмотры проводится у детей в 1 год, 3 года, 6, 7, 10, 14, 15, 16 и 17 лет, когда их осматривают узкие специалисты. Кроме осмотра специалистами, детская диспансеризация предполагает проведение лабораторных анализов и дополнительных обследований. Конкретный перечень их зависит от возраста ребенка, а направление на профилактические осмотры выдается участковым педиатром или медработником в образовательном учреждении, где учится ребенок.
С 2024 года в целях сохранения репродуктивного потенциала подросткам 15-17 лет рекомендуется проходить обследования репродуктивной системы.
Подчеркнем, что все медицинские осмотры детей проводятся в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в поликлиниках по месту жительства или в образовательных организациях.
В Пермском крае успешно реализуется межведомственный проект «Школа — территория здоровья». Его цель — сохранение и улучшение здоровья школьников с помощью здоровьесберегающих технологий, повышения физической активности и внедрение мониторинга состояния детей.
Так, уже в этом году рамках проекта в 10 учебных заведениях Перми был проведен скрининг уровня психофизиологического и соматического состояния первоклассников.
Дело в том, что в процессе обучения у многих учащихся появляется ряд так называемых «школьно-обусловленных заболеваний»: падает зрение, возникают проблемы с осанкой, желудочно-кишечным трактом и так далее. Все эти проблемы нуждаются в ранней диагностике и своевременной коррекции.
Для сохранения здоровья детей за последние три года в Перми и крае в школах-участницах проекта были внедрены модули «Танец на перемене», «Физкультминутки», гимнастика для глаз с использованием офтальмотренажера и другие. В этом году прошли апробацию Дневники наблюдений для школьников «Здоровый образ жизни в моей семье», разработанные Пермским институтом повышения квалификации работников здравоохранения.
Для оценки здоровья детей в учебных заведениях Пермского края в этом году использовался аппаратно-программный комплекс для скрининга уровня психофизиологического и соматического состояния ребенка, для проверки функциональных и адаптивных резервов его организма. Аппаратура была установлена в медицинских кабинетах школ города.
Но, несмотря на все усилия школы, общества, необходимо помнить: только родители могут научить ребенка вести здоровый образ жизни.