В России стартует эксперимент по утилизации упаковки для импортных товаров

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что новый закон о расширенной ответственности производителей вступил в силу 1 января текущего года, однако отдельные его акты начнут действовать позже. Так, импортеров обяжут утилизировать отходы только с января 2026 года. Для того, чтобы опробовать данный инструмент, правительство решило запустить эксперимент. В рамках экспериментального режима отдельные группы товаров, в том числе и упаковка, будут подпадать под действие новых норм. Стартует данный режим с 1 сентября текущего года, пишет 56orb.ru.