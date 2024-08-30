В России стартует эксперимент по утилизации упаковки для импортных товаров

Posted Сегодня, 18:25
Published Сегодня, 18:25
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что новый закон о расширенной ответственности производителей вступил в силу 1 января текущего года, однако отдельные его акты начнут действовать позже. Так, импортеров обяжут утилизировать отходы только с января 2026 года. Для того, чтобы опробовать данный инструмент, правительство решило запустить эксперимент. В рамках экспериментального режима отдельные группы товаров, в том числе и упаковка, будут подпадать под действие новых норм. Стартует данный режим с 1 сентября текущего года, пишет 56orb.ru.
Теперь импортеры будут платить экологический сбор. В качестве альтернативы предлагается предоставить банковскую гарантию и поручительство утилизатора. Согласно новым требованиям, это необходимо сделать до выпуска товара в оборот. Данная обязанность не коснется товаров из стран Евразийского экономического союза.
Буцаев добавил, что теперь производители и импортеры будут отчитываться об утилизации отходов от товаров и их упаковки. Чтобы смягчить переход к новым нормам, требования вводят постепенно. Для импортеров же запустили экспериментальный режим. По словам гендиректора РЭО, новые требования созданы, чтобы сделать процессы внутри РОП прозрачнее и мотивировать производителей к созданию инфраструктуры для переработки отходов.
Важно учитывать, что поручительство может предоставить только тот утилизатор, который включен в соответствующий реестр. Его формированием сейчас занимается Росприроднадзор совместно с РЭО.
Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов пояснил, что для формирования реестра ведомство проводит выездные и документарные оценки. Этот шаг позволяет проверить, могут ли утилизаторы работать в заявленных объемах. В реестр компания попадает только после подобной проверки. Это помогает отсеивать недобросовестные организации.