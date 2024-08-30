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Published Сегодня, 04:52

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Updated Сегодня, 04:54

В семи странах начались клинические испытания первой вакцины от рака легких

В семи странах начались клинические испытания первой вакцины от рака легких

30 августа 2024, 04:52
Фото: ideogram.ai
Первым пациентом экспериментальной терапии стал Януш Рац из Лондона.

Клинические испытания первой в мире мРНК-вакцины для лечения рака начались в Лондоне. Препарат был создан для стимуляции иммунной системы на борьбу с раковыми клетками. Первым экспериментальную терапию получил 67-летний Януш Рац из Лондона, сообщается на портале Университетской клиники Лондонского колледжа (UCLH).

Британец надеется на то, что вакцина поможет остановить его рецидив рака. Сам он является ученым в сфере изучения искусственного интеллекта, поэтому он с пониманием относится к важности таких исследований.

Новая вакцина для лечения рака легких стала разработкой немецкой компанией BioNTech. Предполагается, что эта вакцина в будущем сможет заменить традиционную химиотерапию. Препарат влияет только на стимуляцию иммунной системы распознавать и уничтожать раковые клетки, не затрагивая здоровые ткани.

Первая фаза клинических испытаний препарата на людях начались на 34 исследовательских площадках в Великобритании, США, Германии, Венгрии, Польше, Испании и Турции. На данный момент очереди на прививку ожидают 130 пациентов из разных стран.

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#Вакцина#Исследования#Химиотерапия#Лондон#Иммунная система#БиоНТех#Рак легких#Клинические испытания#МРНК-вакцина
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