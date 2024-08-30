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Posted 30 августа 2024, 12:48

Published 30 августа 2024, 12:48

Modified 30 августа 2024, 12:50

Updated 30 августа 2024, 12:50

В СК завели уголовное дело по факту издевательств в кузбасском детском саду

30 августа 2024, 12:48

В Кузбассе на воспитательницу детсада завели уголовное дело из-за избиения детей

Сюжет
Родители
Воспитательницу уже отстранили от работы.

В Кузбассе возбудили уголовное дело после публикации аудиозаписи, на которой воспитатель детского сада из Анжеро-Судженска ругает и оскорбляет детей, использует мат и даже применяет физическую силу, пишет портал VSE42.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР Кемеровской области.

«Воспитатель оскорбляет детей младшей группы, а также занимается рукоприкладством!», — сокрушается автор записи.

К публикации приложили аудиозапись, на которой отчетливо слышно, как женщина материт своих воспитанников и грозится запереть их за то, что они пошли в туалет в голыми ногами.

Как пояснили в администрации города, воспитательницу уже отстранили от работы, а все обстоятельства дела расследуют стражи порядка. Затем реакция поступила и от Следственного комитета.

«Сейчас принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, которое предусмотрено ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — отметили в СК.

Сейчас в следственном комитете устанавливают обстоятельства произошедшего.

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