В СК завели уголовное дело по факту издевательств в кузбасском детском саду

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В Кузбассе возбудили уголовное дело после публикации аудиозаписи, на которой воспитатель детского сада из Анжеро-Судженска ругает и оскорбляет детей, использует мат и даже применяет физическую силу, пишет портал VSE42.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР Кемеровской области.
«Воспитатель оскорбляет детей младшей группы, а также занимается рукоприкладством!», — сокрушается автор записи.
К публикации приложили аудиозапись, на которой отчетливо слышно, как женщина материт своих воспитанников и грозится запереть их за то, что они пошли в туалет в голыми ногами.
Как пояснили в администрации города, воспитательницу уже отстранили от работы, а все обстоятельства дела расследуют стражи порядка. Затем реакция поступила и от Следственного комитета.
«Сейчас принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, которое предусмотрено ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — отметили в СК.
Сейчас в следственном комитете устанавливают обстоятельства произошедшего.