В Татарстане онкобольные вынуждены ехать в другие регионы для своего лечения

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
В Республиканском клиническом онкологическом диспансере (РКОД) в Казани наблюдается острый дефицит лекарств для больных онкологическими заболеваниями, сообщает издание inkazan.ru, Ухудшение обстановки специалисты медицинского учреждения заметили еще во втором полугодии 2023 года. Катастрофический уровень нехватки препаратов наблюдается уже сейчас.
Заявки на химиотерапию теперь оформляются исходя из количества пациентов, обратившихся в онкодиспансер. Специфические препараты установлены для каждого заболевания. Ситуация с сокращение количества медикаментов развернулась после смерти Марата Садыкова и назначения Марселя Миннуллина главой министерства здравоохранения Татарстана. Онкодиспансер стал массово заказывать дорогостоящие лекарства у ограниченного круга производителей, возможно, из-за ослабления контроля и жажды наживы у сотрудников.
Осложнилась происходящее тем, что диспансер закупил огромные объемы «золотых» лекарств, необходимых лишь небольшому числу пациентов и врачей, при этом у учреждения не осталось средств на другие препараты — большая часть бюджета была потрачена на закупку указанных препаратов. В результате общая задолженность больницы на данный момент превышает 300 млн рублей, и по мнению собеседника новостного портала, к концу года эта сумма еще увеличится.
Некоторые пациенты, столкнувшиеся с онкозаболеваниями, обращаются в различные государственные органы для индивидуальной помощи с препаратами. Однако большинство людей, больных онкологией, избегают обращаться в другие инстанции из опасения, что после обращения в одну из этих организаций они могут лишиться медицинского обслуживания в РКОД.
Это всё приводит к тому, что пациенты, стремящиеся продолжить борьбу за свою жизнь, умоляют медиков не останавливать регулярные сеансы химиотерапии. Они понимают, что уже даже пропуск одного цикла может сорвать весь процесс лечения. Из-за ограничений в Казани пациенты вынуждены отправляться в другие города России.
Ответственность за закупку лекарств для онкологических больных лежит на заместителе главврача, Валерии Ручкине. Он был назначен на должность в феврале этого года.