В Татарстане онкобольные вынуждены ехать в другие регионы для своего лечения

Осложнилась происходящее тем, что диспансер закупил огромные объемы «золотых» лекарств, необходимых лишь небольшому числу пациентов и врачей, при этом у учреждения не осталось средств на другие препараты — большая часть бюджета была потрачена на закупку указанных препаратов. В результате общая задолженность больницы на данный момент превышает 300 млн рублей, и по мнению собеседника новостного портала, к концу года эта сумма еще увеличится.