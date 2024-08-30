Завершено расследование дела об ожогах во время прогулки на квадроциклах в Закамске

2 сентября 2023 года обвиняемый сдал машину в прокат супружеской паре и их девятилетней дочери. Они катались в районе реки Заборная в Кировском районе. Во время поездки произошло разрушение патрубка с последующим выбросом кипящей жидкости на девочку. Потерпевшей был причинен вред средней тяжести.