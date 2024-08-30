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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Дело об ожогах, полученных девятилетней девочкой в Перми, передано в суд

Завершено расследование дела об ожогах во время прогулки на квадроциклах в Закамске

30 августа 2024, 13:08
Фото: 1MI

Дело об ожогах, полученных девятилетней девочкой в Перми, передано в суд

Пострадала девятилетняя девочка.
Сюжет
Дтп

В Перми завершено расследование уголовного дела по обвинению мужчины в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате пострадала девятилетняя девочка, сообщают в краевом СУ СКР по Пермскому краю.

С 2021 года по сентябрь 2023 года житель Кировского района Перми из бывших в употреблении запчастей и агрегатов изготовил самоходную машину — снегоболотоход. Он разместил в сети объявление о прокате указанной машины.

2 сентября 2023 года обвиняемый сдал машину в прокат супружеской паре и их девятилетней дочери. Они катались в районе реки Заборная в Кировском районе. Во время поездки произошло разрушение патрубка с последующим выбросом кипящей жидкости на девочку. Потерпевшей был причинен вред средней тяжести.

Следственным отделом по Кировскому району города Пермь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Общество#Суд#Дтп#Пермь#Дети
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