Аналитики «Авито Авто» назвали самую востребованную модель с пробегом в Пермском крае

Руководитель направления «Автомобили» в «Авито» Вадим Иванов отметил, что по сравнению с 2023 годом число предложений на модели с пробегом, произведенные в Китае, значительно возросло. На платформе сегодня представлено более тридцати семи тысяч таких автомобилей. Востребованность китайского авто можно объяснить тем, что они лучше оснащены и более функциональны по сравнению с аналогичными автомобилями, произведенными в Японии и Европе и реализуемыми по такой же стоимости.