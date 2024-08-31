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Аналитики «Авито Авто» назвали самую востребованную модель с пробегом в Пермском крае

Аналитики «Авито Авто» назвали самую востребованную модель с пробегом в Пермском крае

31 августа 2024, 14:16
Аналитики «Авито Авто» назвали самую востребованную модель с пробегом в Пермском крае
Эксперты «Авито Авто» изучили рынок китайских машин с пробегом в Пермском крае с начала 2024 года. Результаты показали рост спроса на 1,5 процента за период с января по июль текущего года по сравнению с таким же периодом за 2023 год. Наиболее востребованной моделью оказался Chery Tiggo T11.

Аналитики сообщили, что число предложений на платформе с начала года выросло на 59,4 процента. Иномарка в среднем стоит два миллиона пятьдесят тысяч рублей.

Модель Chery Tiggo T11 стала самой востребованной. Ее доля в общем спросе — 7,14 процента. На втором месте — автомобиль LIFAN Solano (6,89 процента). Тройку моделей-лидеров замыкает LIFAN X60 (5,68 процента). Высоким спросом также пользуются автомобили Geely MK и Geely MK Cross.

Что касается предложений, то здесь лидирующую позицию также занял Chery Tiggo T11. Далее следуют LIFAN X60 и LIFAN Solano. В топ-5 также вошли модели Geely Monjaro и Geely MK.

Руководитель направления «Автомобили» в «Авито» Вадим Иванов отметил, что по сравнению с 2023 годом число предложений на модели с пробегом, произведенные в Китае, значительно возросло. На платформе сегодня представлено более тридцати семи тысяч таких автомобилей. Востребованность китайского авто можно объяснить тем, что они лучше оснащены и более функциональны по сравнению с аналогичными автомобилями, произведенными в Японии и Европе и реализуемыми по такой же стоимости.

Иванов рассказал, что машину можно поставить в «Гараж» — сервис, который есть в «Авито Авто». Это облегчит такие задачи, как поиск деталей и вариантов ОСАГО, а также сервисных центров, занимающихся ремонтом и техническим обслуживанием авто.

#Алина Ибрагимова
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