На борту пропавшего вертолета на Камчатке находились двое пермяков

Posted 31 августа 2024, 10:57
Published 31 августа 2024, 10:57
Modified 1 сентября 2024, 05:51
Updated 1 сентября 2024, 05:51
На борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8Т находились двое жителей Пермского края, основатели туристического сообщества «Большая страна» Михаил и Юлия Репниковы. Полный список пассажиров воздушного судна опубликовал телеграм-канал Mash.
1) Бузикова Татьяна Юрьевна
2) Репникова Юлия Викторовна
3) Ширинкин Михаил Андреевич
4) Репников Михаил Алексеевич
5) Серёгин Кирилл Сергеевич
6) Никулин Александр Валерьевич
7) Никулина Евгения Леонидовна
8) Демичук Наталья Ивановна
9) Янгубаева Ольга Ивановна
10) Замятина Полина Сергеевна
11) Кисельникова Юлия Владимировка
12) Пахомова Анна Петровна
13) Замятин Арсений Дмитриевич
14) Левкин Максим Александрович
15) Ососкова Ирина Юрьевна
16) Пальора Анна Сергеевна
17) Гординская Надежда Сергеевна
18) Фурсова Людмила Петровна
19) Степаненко Максим Валерьевич
Вертолет был под управлением КВС Дениса Блещика. По данным сервиса Rusprofile, Михаил Репников владеет 69,13% долями ООО «Большая страна», Юлия — 20,0% долями. Генеральным директором организации является Дарья Репникова, которой принадлежит 10,87% долей общества. За 2023 года выручка компании составила 224 млн рублей, чистая прибыль — 118 млн рублей.
Напомним, вертолет направлялся с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, расположенной в 17 км от аэропорта Елизово. Экипаж должен был выйти на связь сегодня около 07:15 по МСК, однако этого не произошло. На поиски пропавшего вылетел другой вертолет Ми-8, об этом сообщил представитель Росавиации в телеграм-канале.