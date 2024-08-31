На борту пропавшего вертолета на Камчатке находились двое пермяков

Напомним, вертолет направлялся с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, расположенной в 17 км от аэропорта Елизово. Экипаж должен был выйти на связь сегодня около 07:15 по МСК, однако этого не произошло. На поиски пропавшего вылетел другой вертолет Ми-8, об этом сообщил представитель Росавиации в телеграм-канале.