Опрос: жители Перми рассказали о своих воспоминаниях из школьной жизни

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Выяснилось, что большая часть респондентов используют школьные знания в повседневной жизни, особенно это касается людей старшего поколения.
По данным исследования, 89% жителей Перми отмечают, что знания, полученные в школьные годы, оказались для них полезными. 32% респондентов утверждают, что часто применяют эти знания в своей жизни. При этом чаще всего на знания, полученные в школе, опираются участники опроса старше 55 лет.
В результате опроса оказалось, что 86% участников вспомнили автора романа «Война и мир», 67% знают, как измеряется сила тока, а 66% помнят определение биссектрисы. Также 63% опрошенных смогли назвать зеленый пигмент, который окрашивает листья растений, а 58% знают, сколько дециметров содержится в одном километре.
Среди опрошенных из Перми на первом месте по полезности среди школьных предметов оказался русский язык (62%), причем женщины этот предмет называли чаще (65%), чем мужчины (45%). На втором месте расположилась математика (50%), а третье место заняла литература (30%). Замыкают топ-5 самых полезных дисциплин история и физика (по 30% соответственно).
Интересно, что женщины более склонны отмечать такие предметы, как русский язык, литературу, биологию, искусство и музыку, тогда как мужчины чаще выбирают историю, физику, физкультуру и информатику. Кроме того, старшее поколение выделяло базовые дисциплины (русский, математика, история), в то время как молодежь в возрасте 18 — 34 лет оценивала полезность иностранных языков, обществознания, физкультуры и информатики.
Среди наиболее важных навыков, которые жители Перми получили в школе, большинство опрошенных выделили способность писать грамотно (73%) и навыки арифметики (71%). Женщины чаще упоминали о важности шитья и кулинарии (48%), а также ораторских способностей (18%). Мужчины акцентировали внимание на полезности умений работы со строительными инструментами (47%) и навыков ориентирования на местности (36%). Молодежь в возрасте 18 — 24 лет чаще подчеркивала значимость знаний по оказанию первой помощи и пониманию алгоритма действий в экстренных ситуациях (36%).
Согласно опросу, большинство респондентов (73%) используют знания и навыки, полученные в школе, для решения ежедневных задач, таких как составление бюджета, выбор продуктов и оказание первой помощи. 55% опрошенных применяют свои школьные знания в беседах на различные темы с друзьями. 49% задействуют эти знания в своих увлечениях и хобби, а 46% — в профессиональной деятельности. При этом 36% респондентов передают свои знания и навыки детям, стараясь расширить их кругозор.
Кроме того, почти треть участников (30%) утверждает, что интерес к определенным предметам подсказал им направление для выбора профессии. Больше всего респондентов (46%) выразили благодарность школе за приятные воспоминания о школьных годах. Для многих наиболее ценным оказалось то, что школа научила их трудиться (37%) и работать в команде (36%). Интересно, что 35% до сих пор общаются со своими школьными друзьями, а 5% встретили в школе своих будущих супругов.