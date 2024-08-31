Опрос: жители Перми рассказали о своих воспоминаниях из школьной жизни

Кроме того, почти треть участников (30%) утверждает, что интерес к определенным предметам подсказал им направление для выбора профессии. Больше всего респондентов (46%) выразили благодарность школе за приятные воспоминания о школьных годах. Для многих наиболее ценным оказалось то, что школа научила их трудиться (37%) и работать в команде (36%). Интересно, что 35% до сих пор общаются со своими школьными друзьями, а 5% встретили в школе своих будущих супругов.