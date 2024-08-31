«Похороны мух» и другие необычные традиции Прикамья. Программа мероприятий на осень

«Рождество Богородицы», 22 сентября. Вы услышите пение старообрядческих духовных стихов нашего региона и сможете поучаствовать в «капустных» посиделках после помочей, мастер-классах по приготовлению традиционных блюд из капусты и рябины. В селах, деревнях и небольших городах Пермского края и по сей день проходят фестивали, на которых можно погрузиться в многонациональную культуру региона. В поиске событий по душе вам поможет проект «59 фестивалей 59 региона».