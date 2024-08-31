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Posted 31 августа, 09:00

Published 31 августа, 09:00

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

«Похороны мух» и другие необычные традиции Прикамья. Программа мероприятий на осень

«Похороны мух» и другие необычные традиции Прикамья. Программа мероприятий на осень

31 августа 2024, 09:00
Фото: Центр развития туризма Пермского края
Рассказываем, что ждет пермяков и гостей региона.

Наступившая осень в Пермском крае может стать поводом для знакомства с народными традициями. В традиционной крестьянской культуре это время года имело важное и символическое значение. Осенью подводились итоги и завершали полевые работы, готовились к зиме. Это сопровождалось масштабными праздниками и народными гуляниями.

«Осень в Хохловке»

Сейчас в народных традициях Прикамья сохранилось множество удивительных обрядов, связанных с осенними праздниками. Пермяки и гости региона могут узнать о них на серии мероприятий «Осень в Хохловке». В региональном Центре развития туризма рассказали об этом и других интересных событиях.

Фото: Центр развития туризма Пермского края

«От Агафона Огуменника до Тита и Варфоломея». В эту субботу, 7 сентября, пермяки смогут услышать рассказы о традициях осенних праздников и былички о леших, а также поучаствовать в помочах, обряде украшения первого снопа. На мастер-классах можно научиться ткать пояса и готовить традиционные блюда из грибов и ягод.

«От Ивана Постного до Симеона Столпника». 15 сентября гостей Хохловки ожидают осенние обряды, один из самых необычных — «похороны мух». Пройдут мастер-классы по прядению и ткачеству, по готовке традиционных блюд из картофеля, а также мужские состязания и пение женских «проголосных» песен.

«Рождество Богородицы», 22 сентября. Вы услышите пение старообрядческих духовных стихов нашего региона и сможете поучаствовать в «капустных» посиделках после помочей, мастер-классах по приготовлению традиционных блюд из капусты и рябины. В селах, деревнях и небольших городах Пермского края и по сей день проходят фестивали, на которых можно погрузиться в многонациональную культуру региона. В поиске событий по душе вам поможет проект «59 фестивалей 59 региона».

Чайковский округ

14 сентября в селе Зипуново состоятся Оспожинки — это праздник завершения сбора урожая. Для гостей мероприятия пройдут веселые деревенские гуляния и угощения традиционными блюдами деревенской кухни. Также в этот день можно увидеть связанные с праздником обряды, включая уже упомянутые необычные «похороны мух».

Раньше в деревнях после завершения работ на полях девушки принимались за рукоделие. С октября по ноябрь в Прикамье пройдут фестивали, посвященные этому мастерству.

Фото: Центр развития туризма Пермского края

Юсьвинский округ

5 октября в деревне Чинагорт планируется провести фестиваль «Бойкая набойка». Здесь открыт Дом ремесел, где возрождают традиционное прикамское ремесло — верховую и кубовую набойку. До революции в Чинагорте работал красильный цех, где умельцы создавали яркую одежду. Участники «Бойкой набойки» смогут попробовать свои силы в этом ремесле.

Чернушка

26 октября в Чернушке для всех желающих состоится фестиваль «Льняница — богатая девица». Здесь можно поучаствовать в мастер-классах по обработке льна и увидеть выставку об истории Чернушинского льнозавода.

Верещагинский округ

16 ноября в деревне Соколово пройдет праздник старинных ремесел «Супрядки». Раньше после завершения сельскохозяйственных работ в деревнях Прикамья начинались уютные вечерки и посиделки. Здесь можно не только увидеть процесс обработки овечьей шерсти, но и попробовать себя в нем. Гости мероприятия смогут научиться традиционным техникам ткачества и ознакомиться с ремеслом, передающимся из поколения в поколение.

Куединский округ

Осень народных фестивалей в Прикамье завершится куединским «Тол вöсь». Познакомьтесь с традициями удмуртов Пермского края — посмотрите на моление в священной роще за деревней Большой Гондыр и попробуйте ритуальную кашу, но не переживайте: она готовится из простой крупы и мяса. А сам обряд символизирует единство общины и благодарность за урожай.

Но и это еще не все: во второй части праздника в центре деревни состоится обряд «Дöдьы кыткон» («Запрягаем сани»), который отмечает переход от осени к зиме, когда телеги меняют на сани.

На официальном туристическом портале Пермского края можно узнать о других фестивалях и туристических достопримечательностях края.

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