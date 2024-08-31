Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины и ребенка в Чусовом

Тела девушки 1996 года рождения и ее дочки 2017 года рождения были найдены в квартире в Чусовом 29 августа. По подозрению в убийстве ищут ровесника погибшей молодой мамы — Артема Бучина. По словам родственницы погибшей, мужчина хотел жениться на своей жертве — в понедельник, 2 сентября, они планировали подавать заявление в ЗАГС. Более того, ранее пара была жената, но развелась после того, как мужчина изнасиловал и убил юную медсестру.